Antton Rönnholm ehdolle SDP:n puoluesihteeriksi

– Puoluesihteerinä haluan olla nostamassa SDP:n johtavaksi poliittiseksi voimaksi Suomessa. Perinteisille sosialidemokraattisille arvoille on tässä ajassa todella paljon tilausta, mutta tavoitteiden ja keinojen on löydyttävä modernista ajasta, Antton Rönnholm sanoo tiedotteessaan.

Samalla hänen mukaansa on tarvetta puolueen kasvojen monimuotoistamiselle niin, että mahdollisimman moni kokee sen aitona vaihtoehtona.

– Puoluesihteerin tehtävään haluan tuoda poliittisen näkemykseni siitä, miten SDP tulee olemaan seuraava pääministeripuolue. Poliittisen valmistelun suunnittelu ja strateginen johtaminen ovat mielestäni tärkeimpiä puoluesihteerin tehtäviä. Uskon myös, että osaamiseni viestinnän modernisoinnissa ja järjestötyön kehittämisessä auttaisi puoluetta eteenpäin, Rönnholm sanoo.

Antton Rönnholm, 36, on aiemmin toiminut muun muassa Paavo Lipposen, Eero Heinäluoman, Krista Kiurun ja Pia Viitasen erityisavustajana.

Hän on valmistunut Åbo Akademista valtiotieteen maisteriksi ja suorittanut toisen maisterin tutkinnon Bruggessa College of Europessa. Rönnholmilla on useita yhteiskunnallisia luottamustehtäviä.

Tällä hetkellä Rönnholm työskentelee Brysselissä viestintätoimisto Miltton Brusselsin johtavana asiantuntijana.