Arkkipiispa Kari Mäkinen AL:lle: Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on moitittavaa

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko ei hajoa kysymykseen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, vaikka sen piirissä on asiasta hyvin erilaisia näkemyksiä. Mäkinen kertoo näkemyksistään Aamulehden haastattelussa.

– Ei kai ole kenellekään epäselvää, että kirkon ohjeissa samaa sukupuolta olevat parit vihitään maistraatissa. Sen jälkeen on tärkeää, että parin juhlassa vietetään niin hieno tilanne kuin papin johdolla on mahdollista, Mäkinen sanoo.

Hän ei kuitenkaan halua lähteä neuvomaan seurakuntia siitä, miten heidän tulisi suhtautua samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Esimerkiksi Helsingissä on vastoin kirkolliskokouksen linjausta päätetty, että samaa sukupuolta olevia aletaan vihkiä kirkoissa. Myös useat seurakunnat ovat ilmoittaneet, että pareja aletaan vihkiä välittömästi, kun uusi tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa.

– Kukin hiippakunta vastaa siitä, miten kirkon kantaa tulkitaan. Kunkin hiippakunnan piispa ja tuomiokapituli päättävät, miten kussakin tilanteessa reagoidaan. Kaikki tilanteet ovat erilaisia, Mäkinen sanoo Aamulehdelle.

– On selvää, että vihkiminen on moitittavaa. Kysymys on, mitä moitittavasta toiminnasta seuraa. En ryhdy spekuloimaan sillä.