Valiokunnan vetäjä valmis liikennemaksujen kehittämiseen – "ei kyylää ja kyttää -järjestelmää"

Kansanedustaja Ari Jalosen (ps.) mielestä teiden ja muiden liikenneverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen tarvitaan uusi rahoitusmalli.

– Kyylää ja kyttää -järjestelmää siitä ei saa tulla. Sen pitää olla hintarakenteeltaan sellainen, että se on järkevä, jotta saadaan rahoituksen ongelma ratkottua, Jalonen sanoo Verkkouutisille.

Hän huomauttaa, että nykyinen verotuspohjainen väylien rahoitusmalli tulee tiensä päähän viimeistään kahden hallituskauden päästä.

Suomen liikenneverkossa on noin 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka on syntynyt vuosien saatossa. Tämän lisäksi rahaa pitäisi riittää myös uusiin liikenneväylähankkeisiin. Nykyinen hallitus on päättänyt panostaa korjausvelan paikkaamiseen kertaluontoisesti 600 miljoonaa euroa tämän hallituskauden aikana. Viime vaalikaudella toiminut parlamentaarinen korjausvelan paikkaamista pohtinut työryhmä edellytti liikenneverkon rahoituksen pysyvää tasokorotusta sekä uusien rahoitusmallien selvittämistä.

Kun tulevaisuudessa päästöjen vähenemisen myötä liikenteestä kerättävät verotulot vähenevät ja samaan aikaan määrärahoja pitäisi tuntuvasti lisätä, yhtälö käy mahdottomaksi ilman uutta rahoitusjärjestelmää.

– Isosta ongelmasta on kyse. Kiitos tämän hallituksen se saadaan hetkellisesti kuriin, mutta rahoitus pitää saada tämän hallituksen tasolle pysyvästi, Jalonen sanoo.

Pitää voida päättää seurannasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen liikenteen rahoituksen uudistamiseksi. Viime viikolla liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) julkaisi kirjoituksen liikenneverkon rahoituksen kehittämisestä, jossa hän nosti esiin mahdolliset seurantajärjestelmät, joilla kilometriperusteista käyttömaksua valvottaisiin.

Berner huomautti kirjoituksessaan, että "jos käytössä on esimerkiksi aikaan perustuva maksu, se ei vaatisi välttämättä edes ajon seurantalaitetta". Kysymys on siitä, tulisiko mahdollisen seurantalaitteen asentamisesta kaikkiin autoihin pakollista, vaikka tien käyttäjä voisi valita myös kuukausiperusteisen maksun.

Ari Jalonen muistuttaa, että aikaperusteinen tienkäyttömaksu pitää olla joka tapauksessa, sillä esimerkiksi venäläisistä rekka-autoista ei välttämättä löydy mahdollisuutta kytkeä teknistä laitetta seurantaa varten. Hallitusohjelmassa on sovittu, että ulkomaisille rekoille tulee vinjettimaksu. Jos mahdollisuus maksuun ilman teknistä laitetta mahdollistettaisiin venäläisrekoille, se pitäisi myös mahdollistaa kaikille suomalaisille.

– Kun rakennetaan ulkomaisille autoille vinjettijärjestelmä, se pitää olla myös suomalaisille valittavissa, Jalonen sanoo.

Silloin tienkäyttäjä voisi itse päättää, tuleeko autoon seurantajärjestelmä vai ei.

– Siihen ei voida mennä, että väkipakolla pakotetaan joku tilanteeseen, mitä henkilö ei halua.

Jalonen toteaa, että tällä hetkellä on paljon väärää tietoa liikkeellä liikenneverkon rahoitusmalleista, jotka ovat vielä selvitettävinä. On annettu kuva, että maksujärjestelmästä tulisi "kyylää ja kyttää -järjestelmä".

– Sen tiedon mukaan, mikä minulla on, tästä ei ole ollut koskaan ajatuskaan tehdä sellaista.

Jalosen mukaan kaikilla oli hyvät kokemukset viime vaalikaudella toimineesta parlamentaarisesta korjausvelkatyöryhmästä.

– Henkilökohtaisesti näkisin hyväksi, että parlamentaarinen työryhmä voitaisiin nytkin rakentaa pohtimaan järjestelmää. Tämä on iso ratkaisu, joka tulee jossain vaiheessa ratkaistavaksi joka tapauksessa, Jalonen toteaa.