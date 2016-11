Keskustan Sirkka-Liisa Anttila: Jyrki Katainen ja Ville Niinistö tekivät Suomen metsistä päästölähteitä

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) vaatii Jyrki Kataista ja Ville Niinistöä vastuuseen vuonna 2011 tehdystä ilmastosopimuksesta, jossa päätettiin muuttaa metsien hiilinielun laskentatapaa. Anttilan mukaan päätös oli Suomen kannalta erittäin huono.

– Metsäpinta-alan vähenemistä ei voitu enää kompensoida metsien niin sanotulla hiilinielulla, jossa puuston kasvu on puuston poistumaa suurempi. Suomessa kasvu on vuosittain kymmeniä miljoonia kuutiometrejä poistumaa suurempi. Durbanin päätöksellä Suomi sai hyvästä metsänhoidosta ja metsiemme kasvusta kymmenien miljoonien eurojen laskun. On käsittämätöntä, että vuosikymmenten työstä metsänkasvun aikaansaamiseksi ei saada hyötyjä, Anttila sanoo.

YK:n ilmastokokous hyväksyi sopimuksen vuonna 2011 Etelä-Afrikan Durbanissa. Niinistö (vihr.) edusti Suomea silloisena ympäristöministerinä. Valtuudet päätökselle hän oli saanut silloiselta pääministeri Kataiselta (kok.).

– Jyrki Katainen ja Ville Niinistö ovat täysin vastuussa päätöksistä, jotka ovat Suomelle erittäin vahingollisista. Vaadin heitä korjaamaan tekemiään virheitä tai vähintään edistämään parhaillaan valmistelussa olevien parempien ratkaisumallien toteuttamisessa, Anttila sanoo.

Hän kysyy kokoomuksen kantaa EU-komission uuteen asetusehdotukseen metsänhoidon hiilensidontavaikutuksista.

– EU:n komissio julkaisi heinäkuussa asetusehdotuksen liittyen maankäytön muutokseen ja metsätaloussektoriin. Se huomioi maankäytön muutosten hiilensidontavaikutukset täysimääräisesti, mutta metsänhoidon vastaavat vaikutukset todella rajoitetusti. Komissio on myös arvioinut Suomen metsien tulevan kasvun pahasti alakanttiin. Esimerkiksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on ollut hyväksymässä lausuntojensa mukaan komission valmisteleman mallin, joka tekee metsien tieteellisistä hiilinieluista päästölähteitä. Onko tämä kokoomuksen virallinen kanta?

Pariisin ilmastosopimus on Anttilan mukaan avannut ikkunaa muuttaa metsien hiilinieluihin liittyvää laskentatapaa.

– Pariisin mahdollistamaa muutosta EU-politiikkaan työstetään Suomessa laajalla sidosryhmätyöllä. Useasta eri vaihtoehdosta haetaan ratkaisumallia, mikä hyödyttäisi laajasti eri jäsenmaita ja jolle sen ansiosta olisi tukea saatavissa, Anttila sanoo.

Sirkka-Liisa Anttila puhui keskustan Etelä-Hämeen piirikokouksessa.