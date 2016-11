Antti Rinne rinnasti eduskunnassa hallituksen ja Donald Trumpin politiikan

– SDP:n vaihtoehto hallitukselle on yhteinen Suomi, joka rakentuu aidon kasvun, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisen valtiontalouden varaan. Suomi, jossa kaikki pidetään mukana, SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne totesi eduskunnassa keskiviikkona.

Rinne avasi eduskunnan täysistunnossa keskustelun oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista.

SDP-johtajan mukaan puolueen on helppo yhtyä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoitteisiin työllisyyden ja valtion velkaantumisen taittamisen osalta. Keinovalikoima on Rinteen mukaan kuitenkin ollut väärä.

Rinteen mukaan hallitus alentaa rikkaimpien veroja ja uskoo ”amerikkalaistyyliseen trickle down -ideologiaan”.

– Yhdysvalloissa tätä veropolitiikkaa markkinoidaan lauseella ”Make America Great Again”. Sipilän hallitus on osoittanut, että samaa veropolitiikan linjaa toteutetaan iskulauseen ”Laitetaan Suomi kuntoon” varjossa, Antti Rinne sanoi.

"Make America Great Again" on Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittaneen republikaanien Donald Trumpin iskulause. "Laitetaan Suomi kuntoon" oli puolestaan keskustapuolueen slogan viime eduskuntavaaleissa.

Rinne totesi SDP:n vaihtoehdon edistävän hallituksen ratkaisuja paremmin ”aitoa kasvua ja kestävää työllisyyttä”. Rinne lupasi, että se loisi vähintään 38 000 uutta työpaikkaa, olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi perumalla pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja ”osallistamalla rikkaat mukaan talouden tasapainottamiseen”.

Antti Rinteen mukaan SDP:n budjetti olisi lisäksi valtiontaloudellisesti oikeaa budjettia vastuullisempi, koska velkaa otettaisiin lähes 400 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallitus samalla, kun veroaste säilyy ennallaan.

– Viimeisen vuoden aikana palkansaajat ovat ottaneet suuren taakan kantaakseen. Eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien ja lapsiperheiden toimeentuloa on leikattu kovalla kädellä. Moni on ollut uhraukseen valmis, koska hallitus lupasi taittaa velkaantumisen. Pettymys on sitäkin karvaampi, kun velanotto ei vähene. Velkaantuminen kasvaa. Moni kysyy ihmeissään, että mihin rahat oikein menevät? Vastaus on, että vähäosaisilta otetut rahat siirretään hyvätuloisten taskuihin, Antti Rinne sanoi.

Antti Rinteen mielestä verotusta pitää muuttaa pieni- ja keskituloisia suosivaan suuntaan, jotta pienipalkkaisenkin työn vastaanottaminen kannattaa ja jotta keskipalkkaisen työntekijän ostovoima voi edelleen kannatella kansantaloutta.

– Sosialidemokraattien verolinja palvelee palkansaajien suurta enemmistöä, ei pientä eliittiä. SDP:n mallissa 95 prosenttia suomalaisista hyötyy. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloiset palkansaajat ja eläkeläiset saavat verotuksen keventyessä enemmän käteen. Verotuksen oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että veroaste nousee SDP:n vaihtoehdossa.

Verkkouutiset on kertonut SDP:n vaihtoehtobudjetin sisällöstä kattavasti tässä.