Antero Vartia KL:lle: Oppositio puhuu pehmeitä miellyttääkseen äänestäjiä

– Jokainen oppositio on vuorollaan puhunut aivan liikaa pehmeitä miellyttääkseen äänestäjiä. Tämä pätee myös nykyiseen oppositioon. Me demonisoimme hallitusta. Maalaamme mielikuvaa, että he tekevät asioita pahuuttaan, Antero Vartia toteaa Kauppalehden haastattelussa.

Hänen mukaansa tämä tekee välttämättömien päätösten läpiviemisestä entistä vaikeampaa. Vartia on sitä mieltä, että opposition tulisi kantaa huomattavasti isompi vastuu siitä, että tarvittava rakennemuutos todella saadaan aikaiseksi.

– Mutta nyt pelataan vain politiikan valtapeliä, eikä ikäviä asioita sanota ääneen, koska mielessä on tulevat vaalit.

Antero Vartia muistuttaa, että hallituksen vastavoimana voi toimia erilaisilla tavoilla.

– Voi syyllistää päätöksentekijää tai olla mahdollisimman rakentava kritiikissään. Kyllä jokainen sen tietää, että meidän on tehtävä koviakin ratkaisuja, hän toteaa.

Hän teroittaa, ettei ole hallituksen kanssa samaa mieltä kaikesta.

– Esimerkiksi energiapolitiikka, ammattikoulutuksesta leikkaaminen, yritystuet ja julma maahanmuuttopolitiikka ovat mielestäni vastenmielisiä. Myös hallituksen harjoittama kaverikapitalismi on sietämätöntä.

Antero Vartian mielestä poliitikot vaativat ja vastustavat asioita. Sitä, mihin päätökset johtavat pitkällä aikavälillä ei mietitä. Hän mainitsee esimerkkinä SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen, joka toimi valtiovarainministerinä edellisessä hallituksessa.

– Se, mitä hän silloin puhui, oli hyvin samoilla linjoilla sen kanssa, mitä Alexander Stubb hänen jälkeensä tai nyt Petteri Orpo on puhunut.

– Nyt kun kuuntelemme Rinnettä, niin se on aivan eri maailmasta. Sitä vastuunkantoa ei saisi lopettaa, kun mennään oppositioon. Ei saisi antaa ymmärtää, että asiat olisivat jotenkin helpommin hoidettavissa ja olisi joku taikatemppu.