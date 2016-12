Alman kysely: Perussuomalaiset vihreiden ohi

Puolueiden kannatuksessa on tapahtunut vain pieniä muutoksia verrattuna syyskuussa tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Isoin muutos on perussuomalaisten kiri vihreiden edelle. Kaikki kannatusmuutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Perussuomalaisten kannatus on kohonnut 11,6 prosenttiin syyskuun 10,0 prosentista. Vihreiden kannatus on samaan aikaan pudonnut 12,4 prosentista 11,2 prosenttiin.

Suurimpana puolueena on pysynyt SDP, jonka kannatus on laskenut 20,1 prosenttiin 20,8 prosentista. Keskustan kannatus on noussut 19,5 prosenttiin 19,2 prosentista.

Kokoomus on menettänyt hieman kannatustaan ja on kolmantena 17,1 prosentilla. Edellisessä mittauksessa kokoomusta kannatti 17,6 prosenttia puoluekantansa ilmaisseista.

Vasemmistoliiton kannatus on noussut 0,5 prosenttiyksikköä ja on nyt 8,8 prosenttia. RKP:n kannatus on pysynyt ennallaan 4,5 prosentissa. Kristillisdemokraattien kannatus on laskenut rahtusen ja on 3,7 prosenttia.

Vastaajista 70,8 prosenttia ilmaisi puoluekantansa. Se on enemmän kuin syyskuussa, jolloin puoluekantansa kertoi 66,8 prosenttia.

Kokoomuksen kannattajat ovat varmimpia puoluekannastaan, vihreiden kannattajat epävarmimpia.

Alma Median lehtien teettämässä kyselyssä kysyttiin vastaajilta: jos kuntavaalit pidettäisiin juuri nyt, mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?

Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy. Haastatteluja tehtiin 1 500 kappaletta 9.–18. joulukuuta. Osaa haastateltiin puhelimitse, osa vastasi internetkyselyyn. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suurimman puolueen kohdalla tilastollinen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.