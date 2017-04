Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) pitää huonona, että Suomessa esiintyy nykyisin liikaa kaiken latistamista.

– Maailmalla ilmiö on monissa maissa isompikin. Ongelma, että kaiken latistaminen muuntautuu helposti populismiksi ja monimutkaisten asioiden vääränlaiseksi yksinkertaistamiseksi tai vaihtoehtoiseksi totuuksiksi. Sosiaalisen median maailmassa tämä ilmiö voi vahvistua, hän sanoo tiedotteessaan.

Ala-Nissilän mukaan latistaminen on lisääntynyt Suomessakin poliittisessa keskustelussa ja tiedotusvälineissä.

– Helppo kritiikki on helppoa ja sillä moni taho sivuuttaa omaa vastuutaan. Median asioiden henkilöllistäminen ruokkii myös latistamista. Kansanvaltaa maailmalla populismi syö nyt rotan lailla.

Hänen mielestään Suomessa ei ole aika nollata vaan pitää tarttua positiivisiin mahdollisuuksiin. Suomen talouden suunta on kääntynyt myönteiseksi kahdessa vuodessa ja kehysriihi takaa Ala-Nissilän mukaan tekemisen meiningin jatkumisen koko vaalikauden.

– Talouden luvut paranevat päivä päivältä. Näivettymisen aika on ohi. Päätökset 10 miljardin kestävyysvajeen kuromiseksi on tehty ja hallitusohjelman talouslinja pitää. Velkaantuminen taittuu ja talous kasvaa. Isoja haasteita kilpailukykymme ja julkisen talouden suhteen on, mutta niihin on nyt tartuttu.

Syksyn budjettiriihessä talouden myönteistä suuntaa on edelleen vahvistettava positiivisen rakennemuutoksen alueella ja koko maassa.

– Jos talous saadaan kahden prosentin kasvu-uralle, kaikki hallituksen tavoitteet toteutuvat. Tästä tavoitteesta ei tule tinkiä. Nyt tehtyjä päätöksiä pitää laittaa ripeästi toimeen.