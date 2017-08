Akava vaatii tukemaan kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua budjettiratkaisuissa

– On erinomainen asia, että Suomen talouskasvu nopeutuu ja kasvu näyttää jatkuvan myös seuraavina vuosina. Vuonna 2016 tehty kilpailukykysopimus on merkittävä tekijä, joka on vaikuttanut tämän hetken taloudelliseen kehitykseen. Sopimuksen tavoitteiden toteutumisessa keskeisin osuus oli palkansaajilla, muistuttaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.).

– Onkin hyvä, että kilpailukykysopimuksen päätökset ovat nyt esillä budjettiriihessä palkansaajien kannalta. Hallituksen on täytettävä ohjelmansa linjaukset, että kenenkään palkkaverotus ei saa kiristyä. Tehtäviä ratkaisuja pitää arvioida ostovoiman turvaamisen ja palkkakehityksen näkökulmasta, painottaa Fjäder.

Akava patistaa myös etenemään perhevapaauudistuksessa. Fjäderin mukaan Akavan perhevapaamalli lisäisi työelämän tasa-arvoa, nostaisi työllisyysastetta sekä toisi joustoa perhevapaiden käyttöön. Akavan perhevapaamalli esiteltiin maaliskuussa

Akava pitää myönteisinä talousarvioehdotukseen esitettyjä panostuksia osaamisen vahvistamiseen, jotta saadaan aikaan kestävää talouskasvua.

– Yritystukien uudistamisessa Akavalla on kaksi tärkeää tavoitetta. Yritystukien tulee kohdistua voimakkaammin osaamiseen perustuvaan kasvuun, kilpailukykyyn sekä uuden työn luomiseen. Tukien tulee edistää uusiutumista ja innovaatioita eli painotus tulee siirtää pois huonosti kohdistuvista ja säilyttävistä tukimuodoista. Uudet innovaatiot luovat uutta työtä, kiteyttää Akavan johtaja Pekka Piispanen.