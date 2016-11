Akava: Jakamistalous on palkansaajille ja yrityksille mahdollisuus

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön mukaan jakamistalous luo itsensätyöllistäjille ja yrittäjille uusia ansaintamahdollisuuksia erilaisten alustojen kautta.

– Uudet ilmiöt tuovat työelämään erilaisia joustoja, jotka lisäävät tuottavuutta ja tuovat rajattomia mahdollisuuksia. Samalla ne kuitenkin lisäävät työntekijän työelämän epävarmuutta. Työsuhteen tarjoamaa suojaa onkin laajennettava siten, että se koskee myös pilvityötä tekeviä, erilaisia alustoja hyödyntäviä ja toimeksiannosta työtä tekeviä palkansaajia, toteaa asiantuntija Anu Tuovinen Akavasta.

Uudet digitaaliset liiketoimintamallit muuttavat tapaa, jolla ihmiset osallistuvat työpanoksellaan työmarkkinoille. Samalla yritykset muuttavat tapaa, jolla palveluita ja tuotteita tuotetaan. Markkinoilla etsitään jatkuvasti entistä tuottavampia liiketoimintamalleja. Tämä on positiivista tuottavuuden näkökulmasta.

– Suomessa on panostettava paljon siihen, että yrityksemme pystyvät kehittämään palveluita ja tuotteita, jotka pärjäävät globaaleilla markkinoilla. Emme saa jäädä odottamaan, vaan suomalaisten yritysten on voitava kehittää ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Tässä työssä myös työntekijöiden rooli on huomioitava, vaatii Akavan lakimies Vesa Vuorenkoski.

Digitaaliset palvelut ja tuotteet muuttavat perinteisiä toimialoja pysyvästi. Akava muistuttaa, että tässä toimialojen murroksessa on investoitava ihmisten osaamisen kehittämiseen ja varmistettava, että työuran aikaisesta ja sen jälkeisestä turvasta huolehditaan.

– Kaikkien työtä tekevien työttömyysturvasta on huolehdittava – niin palkansaajien, itsensätyöllistäjien kuin yrittäjien. Akava on esittänyt mallia yhdistelmävakuutuksesta, jossa palkansaajana ja yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä tehty työ voitaisiin vakuuttaa samanaikaisesti. Tällöin vältettäisiin katkokset työttömyysturvassa liikkuessa palkkatyöstä yrittäjäksi tai toisinpäin, Tuovinen kertoo.