Antti Kaikkonen: Talouden käänne vähentää eriarvoisuutta

Tuoreet työ- ja elinkeinoministeriön tiedot kertovat, että pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on vähentynyt.

Antti Kaikkonen toteaa, että työttömyys on suurin syy köyhyyteen ja työpaikan saaminen ehkäisee parhaiten köyhyyttä ja eriarvoistumista. Näiden tietojen valossa tilanne helpottuu monessa perheessä.

– Työttömyyden vähentymisen lisäksi olemme saaneet useita hyviä talousuutisia: kansantuote, teollisuus ja palvelut kasvavat, konkurssien määrä on pienentynyt huomattavasti ja kansalaisten reaalitulot ovat kasvaneet. Verokertymä on ollut odotettua parempi ja valtion ja kuntien talous on alkanut kohentua. Tällaisia uutisia olemme odottaneet jo vuosia, Kaikkonen sanoo.

Hänen mukaansa tähän ei ole päästy sattumalta, vaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelma toimii.

– Tekemistä on vielä. Uudistukset viedään maaliin ja Suomi laitetaan kuntoon. Lisätoimia tarvitaan vielä hallituksen puolivälinriihessä kuukauden päästä. Tällä tiellä voimme entistä paremmin huolehtia myös yhteiskuntamme heikko-osaisista.