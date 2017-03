Kokoomuksen Antti Häkkänen: Yrittäjyys valtuuston asialistan kärkeen

– Kunnissa on tehtävä vastuullista taloudenhoitoa ja vältettävä veronkiristyksiä. Koulutuksen ja työelämän yhteyttä on parannettava, jotta nuoret pääsevät kitkattomammin työhön kiinni. Pidämme myös ratkaisevan tärkeänä, että valtuustoissa otetaan yrittäjämyönteisempi asenne erityisesti pk-yrityksiä kohtaan, Antti Häkkänen sanoi keskiviikkona Rovaniemellä kokoomuksen vaalistartissa.

Hän nosti esiin sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden.

– Kokoomuksen mielestä sote-uudistuksella on nopeutettava hoitoonpääsyä, palvelun laadun parantumista ja kustannusten hillintää. Erityisesti työterveyshuollon ulkopuolella olevien eläkeläisten ja työttömien on saatava nykyistä nopeammin hoitoa. Valinnanvapaus on paras keino saavuttaa nämä tavoitteet. Olen tyytyväisenä huomannut viime viikkoina, että myös muut puolueet ovat ryhtyneet kannattamaan valinnanvapautta, Häkkänen sanoi.

Hän totesi myös, että ennaltaehkäisy on nostettava sosiaali- ja terveydenhuollossa uuteen rooliin.

– Mitkään määrärahat eivät riitä, ellei ennaltaehkäisyyn panosteta niin yksilön kuin myös kunnan tasolla. Terveyden edistäminen esimerkiksi liikunnan kautta on parasta sote-politiikkaa, Häkkänen sanoi.