Kokoomusedustajat: Rikosten estämiseen tarvitaan lisää voimavaroja ja valtuuksia

– Esimerkiksi tiedustelulainsäädännön tuomat toimivaltuudet on saatava mahdollisimman nopeasti käyttöön. Samoin kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä. EU on rikosten torjunnassa ja turvallisuuden parantamisessa tärkein yhteistyökumppanimme, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Hänen mukaansa turvallisuusviranomaisten riittävien resurssien ja toimintavaltuuksien lisäksi pitää tehdä toimia palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi eli panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin.

– Tärkeää on se, miten pystymme pureutumaan syihin emmekä ainoastaan hoida seurauksia. Mitä oikea-aikaisemmin viranomaisyhteistyön kautta pystymme tunnistamaan tekijät, jotka vaarantavat yhteiskunnan turvallisuutta – sen parempi, toteaa kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie.

– Kansalaisten luottamusta poliisiin voidaan lisätä parantamalla poliisin toiminnan ennakoitavuutta. Sisäministeri (Paula) Risikko (kok.) on nostanut esiin, olisiko aika asettaa poliisin palveluille palvelulupaus. Palvelulupauksella määritettäisiin läpinäkyvästi, minkä verran resursseja ja aikaa menee tiettyjen rikosten tutkintaan ja selvittämiseen, sanoo Talvitie.