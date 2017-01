Kokoomuksen Antti Häkkänen kiittelee Mika Lintilää tulemisesta valtiovarainministerin linjoille

Antti Häkkänen viittaa lisätoimenpiteiden välttämättömyydestä työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamiseksi sekä lisäleikkausten estämiseksi.

Mika Lintilä sanoi tiistaina työllisyystavoitteen vaativan lisää voimakkaita toimenpiteitä.

– Kokoomuksessa ollaan tyytyväisiä, että 2–3 viikon aikana ajatusmalli myös muissa hallituspuolueissa on muuttunut. Syksyllä oli havaittavissa sellaista ajattelua, että lisätoimenpiteitä ei enää tarvittaisi ja käänne on tapahtunut. Silloin kokoomus halusi nostaa esiin valtiovarainministeriön kansantalousosaston huolen, että jos lisätoimia ei tehdä, niin tarvitaan 1-2 miljardia euroa lisäsopeutusta. Nyt on rakentumassa konsensus Petteri Orpon linjalle, Häkkänen sanoo.

Hän kertoo olevansa erittäin tyytyväinen, että sekä elinkeinoministeri että työministeri Jari Lindström (ps.) ovat väläytelleet paikallisen sopimisen viemistä eteenpäin. Häkkänen korostaa myös, että tässä vaiheessa ei kannata sulkea mitään tutkitusti työllisyyttä vahvistavaa keinoa pois.

– Kokoomus suhtautuu positiivisesti kaikkiin työllisyyttä lisääviin hankkeisiin ja esityksiin. Emme ole torpanneet niin kotihoidontuen muutoksia kuin muitakaan kasvua ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Työllisyys on pidettävä aidosti kärkitavoitteena, Häkkänen sanoo.