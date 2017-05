RKP:n Anders Adlercreutz: Valinnanvapautta pitäisi kokeilla ensin paikallisesti

Eduskunta keskusteli keskiviikkona hallituksen esityksestä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Sote-uudistuksessa tärkeintä on taata suomalaisille laadukasta hoivaa oikea-aikaisesti, valinnanvapaus puolestaan tarjoaa joustavuutta. Esitys valinnanvapaudesta sisältää kuitenkin liian monta epävarmuustekijää ja riskiä, jotta se saisi edetä, totesi Anders Adlercreutz.

Hänen mukaansa hallitus ei ole omaksunut asiantuntijoiden esitykseen kohdistamaa arvostelua, vaan jatkaa uudistuksen läpiviemistä hyöryveturin lailla.

– Ennen näin laajan uudistuksen käyttöönottoa meidän tulisi ensin kokeilla sitä paikallisesti, yhdessä tai kahdessa maakunnassa. Kokeiluista voisimme oppia mikä toimii ja mikä ei, parantaa mallia ja tämän jälkeen jatkaa, Adlercreutz sanoi.

Kunnista 83 prosenttia pelkää, että hoivakustannukset tulevat esityksen myötä nousemaan ja palveluiden saatavuus heikkenee.

Adlercreutzin mielestä on selvää, että nyt esitetty rahoitusmalli ei anna oikeita kannustimia alan toimijoille.

– Niin kutsuttu kapitaatioperusteinen malli toimii ainoastaan, jos toimijalla on kokonaisvastuu kustannuksista – erikoissairaanhoito mukaan lukien. Näin toimii tällä hetkellä Mänttä-Vilppulassa käytössä oleva malli. Hallituksen tulisi osoittaa, että se huomioi esityksestä tulleen palautteen, ja ensin kokeilla uudistusta paikallisesti. On edesvastuutonta viedä uudistus läpi kansallisella tasolla ilman että sen mahdollisista vaikutuksista on selvää näyttöä, hän sanoi.