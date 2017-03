"Yle ryöstää keskimääräiseltä palkansaajalta 40 vuoden työuran aikana 5 720 euroa"

Oulun Läänin Kokoomusnuorten mukaan Yleisradion rahoittaminen verovaroin on lopetettava.

– Ihmisiä ei saa pakottaa tukemaan puolueellista mediataloa vasten tahtoaan. Tämä on yksi keino, jolla kansalaisten naurettavan suurta verotaakkaa voidaan keventää. Haluamme lopettaa tämän suomalaisten taloudellisen pahoinpitelyn ja antaa heille valinnanvapauden päättää mitä mediaa tukevat, piirijärjestö kirjoittaa verkkosivuillaan otsikolla Yleisradio ryöstää kansalaisilta.

Kaupallinen media on rakenteellisessa murroksessa ja taloudellisissa vaikeuksissa. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että kaupallisen television uutistoiminnalle annettaisiin tukea. Työryhmä luovutti työnsä loppuraportin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) 1. maaliskuuta 2017.

– Verorahojen tuhlaus tehottomaan mediaimperiumiin on sietämätöntä. Kansalaisilta varastamista on harrastettu jo vuosikymmeniä. Ihmisten on aika herätä ja vaatia aidosti vapaata ja valtiosta riippumatonta mediaa. On naurettavaa ajatella, että julkisesti rahoitettu organisaatio olisi tehokas sananvapauden puolustaja, piirijärjestö linjaa.

Järjestö kertoo olevansa eniten huolissaan yhteiskunnan varojen haaskauksesta.

– Yleisradio kavaltaa keskimääräisen palkansaajan lompakosta 40 vuoden työuran aikana 5 720€ valtion väkivaltamonopolin avulla. Ihmisillä pitäisi olla oikeus valita, mitä mediaa tukee rahallisesti.

Järjestön mukaan valtion masinoima puolueellinen mediakoneisto ei täytä nykypäivän journalistisia standardeja.

– Kansalaisten usko valtamediaan horjuu, eikä Yleisradion tekohengitys helpota tuskaa. Esimerkkinä Ylen puolueellisuudesta toimii Kioski, jolla nuoria aivopestään fillarikommunismiin.