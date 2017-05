RKP:n Stefan Wallin: Suomen on panostettava diplomatiaan ja lähetystöedustukseen

Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin vaatii tiedotteessaan hallitukselta nopeita toimia Suomen lähetystöjen vähäisen miehityksen ja puutteellisen resursoinnin korjaamiseksi. Wallin muistuttaa, että lähetystöt ovat 100-vuotiaan Suomen kasvot ulospäin.

– Suomen lähetystöverkosto on suhteellisen laaja, mutta miehitys on monissa paikoissa aivan liian ohut. Tänään Suomen 85 lähetystöstä 43 on korkeintaan kaksi lähetettyä diplomaattia. Hallitus on luvannut olla tämän vaalikauden aikana lakkauttamatta lähetystöjä. Se on hyvä, muttei riittävä asia, minkä myös ulkoasiainvaliokunta on todennut tuoreessa lausunnossaan hallituksen toimintakertomukseen vuodelle 2016, Wallin sanoo.

Wallin muistuttaa, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on ilmaissut huolensa Ulkoministeriön toimintabudjetin vähennyksestä.

– Lähetystöjemme riittämätön resursointi voi aiheuttaa ongelmia hoitaa yllättäviä tilanteita, näkyä, kuulua ja tulla huomatuksi. Ulkoasiainministeriö on aikaisemmin muun muassa kieltänyt lähetystöjä järjestämästä perinteisiä itsenäisyyspäivän vastaanottoja.

– Se, että 100-vuotias Suomi tyytyy ulkomaisten lähetystöjensä minimiresursointiin ja lisäksi leikkaa valtavia summia kehitysavusta ja keskeisten YK-organisaatioiden tuista on kummallinen tapa vaalia Suomikuvaa, Wallin summaa.