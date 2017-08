SDP:n Ville Skinnari: Matkailun ja teollisuuden yhteinen kasvupotentiaali pitää hyödyntää

Kemissä perjantaina eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokousta pitäneen SDP:n puoluejohto korosti teollisuuden ja matkailun yhteisen näkemyksen merkitystä.

SDP:n kansanedustaja Ville Skinnarin mukaan matkailuun liittyvää valtavaa viennin kasvupotentiaalia ei ole varaa menettää. Matkailun kokonaiskysyntä Suomessa on 14 miljardia ja matkailuelinkeinot työllistävät 140 000 ihmistä. Suomessa alalla on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin vuoteen 2025 mennessä.

– Nyt tarvitaan valtiolta rohkeaa ja aktiivista roolia. Suomen on oltava mukana pidemmän aikavälin väyläratkaisuissa, kun Euroopan Unioni linjaa vuoden 2023 väylärahoitusta. Eurooppalaisen liikenteen runkoverkon (TEN-T) on katettava koko Suomi. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen on myös huolehdittava, että pohjoisen teollisuudelle tärkeä kuljetustuki säilyy jatkossakin, Skinnari toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa Suomen pitää myös tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Erityisesti Luleån yhteyksien kehittäminen on tärkeää Kemi-Tornion lisäksi myös Oululle.

– Suomen on oltava rohkea matkailualan kehittämisessä, mutta myös arvioidessaan jo tehtyjä linjauksia. Esimerkiksi Tenojoen tilanne on tällä hetkellä vaikea. Pienyrittäjien kesä on ollut katastrofaalinen ja yrityksiä uhkaa jopa konkurssi. Tilanteen selkeyttämiseksi kalastussopimus on neuvoteltava Norjan kanssa uudelleen.