Jan Vapaavuori IL:lle: Helsingissä on tulossa tiukka kisa

Vihreiden kannatus Helsingissä on Iltalehden kyselyn mukaan nyt 27,7 prosenttia ja kokoomuksen 25,3 prosenttia. Myös puolueiden pormestariehdokkaat ovat henkilökohtaisessa suosiossaan tasaväkisiä.

– Tämä on linjassa muiden puoluegallupien kanssa. On selvää, että tiukka kisa on tulossa siitä, saavatko vihreät vai kokoomus Helsingin ensimmäisen pormestaripaikan, Vapaavuori sanoo IL:lle.

Pormestariehdokkaiden keskinäisessä vertailussa Vapaavuori kerää 44 prosentin ja vihreiden Anni Sinnemäki kerää 45 prosentin kannatuksen.

– Vaalivoiton kannalta kysymys on viime kädessä siitä, kumpi meistä onnistuu saamaan enemmän uusia äänestäjiä sekä siitä, kenet nähdään kokoavana voimana ja Suomen suurimman kaupungin ykkösjohtajana haastavassa historiallisessa tilanteessa.

Kampanjassaan Vapaavuori haluaa korostaa Helsingin erityislaatuisuutta.

– Pormestarin tärkein tehtävä on varmistaa se, että valtio ottaa huomioon Helsingin erityislaadun ja riittävällä tavalla panostaa Suomen pääkaupunkiin.