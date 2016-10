SDP:n Tuula Haatainen: Eduskunta voi korjata hoitajamitoituksen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) kannattaa hallituspuolueiden sosiaali- ja terveysvastaavien vaatimusta luopua vanhusten hoitajamitoituksen alentamisesta.

Haatainen korostaa, että vanhuspolitiikan linjat päätetään viime kädessä eduskunnassa.

− SDP on esittänyt, että hallitus ei heikennä vanhusten hoitoa kuten on hallitusohjelmassaan ja ensi vuoden budjetissa linjannut. On hienoa, että esityksemme saa nyt vastakaikua myös hallituksesta. Olemme myös edellyttäneet, että mitoituksesta on säädettävä laissa, jos mitoitus ei vastaa suosituksia. Näin myös päätetiin vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä, Haatainen toteaa tiedotteessaan.

Hallituspuolueiden sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaavat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) esittävät tiedotteessaan, että vanhustenhuollon hoitajamitoituksen alentamisesta luovutaan ja hallituksen kaavailemille säästöille etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka varmistavat hallituksen sovitun talouslinjan ja valtion talouden kehyksissä pysymisen.

– Vanhusten hyvän hoidon laatukriteereihin kirjattu vaade omasta huoneesta jokaiselle pitkäaikaishoidossa olevalle tulee tarkastella uudelleen. Vanhusten hoivassa pitkään työskennelleenä olen havainnut, että esimerkiksi moni muistisairas kokee olonsa turvallisemmaksi, kun samassa huoneessa asuu toinen ihminen. Kaikille vanhuksille oma huone ei välttämättä edusta laatua", Hannakaisa Heikkinen kertoo.

Haataisen mukaan hoitajamitoituksen heikentäminen on vastoin yleistä mielipidettä ja vanhusten ja heidän omaistensa oikeustajua.

Hänen mukaansa myös keskeiset asiantuntijat ja työntekijäjärjestöt ovat toistuvasti todenneet, että hoitajamitoituksen heikennys ei enää mahdollista vanhusten hyvää hoitoa ja johtaa pahimmillaan vaaratilanteisiin, Haatainen jatkaa.

– Toivon, että hallituspuolueiden sosiaali- ja terveyspuolen arjen tuntevat poliitikot saavat nyt äänensä kuuluviin ja Sipilän, Orvon ja Soinin päät kääntymään. Viime kädessä vanhuspolitiikan linjat päätetään eduskunnassa, mutta se edellyttää hallituspuolueiden tukea, Haatainen toteaa.