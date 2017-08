Nils Torvaldsin mukaan koulutus ei ole yhtä laadukasta kaikkialla Suomessa

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds on huolissaan Suomen koulutuksen epätasa-arvoistumisesta. Torvalds korostaa toimivan koulutuksen tärkeyttä kaikilla tasoilla ja kaikilla alueilla.

– Tilanne on jo kestämätön esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jossa etenkin nuoret miehet jäävät vaille samantasoista koulutusta kuin nuoret muualla maassa. Korkeatasoinen koulutus on aina ollut Suomelle kilpailuvaltti. Meidän on varmistettava, että se tavoittaa kaikki, joilla on siihen oikeus, Torvalds kertoo tiedotteessa.

– Hallitusohjelmassaan istuva hallitus sanoo koulutuksen ja osaamisen olevan Suomen valttikortti. Sellainen kirjaus ei tarkoita yhtään mitään, kun hallitus samalla leikkaa eniten juuri koulutuksesta. Olen erityisen huolissani ammattikoulutuksesta, joka jo on saanut monta kovaa iskua.

Torvalds vaatii, että hallitus tulevassa budjetissaan vetää takaisin ne leikkaukset, jotka koulutukseen on tehty.