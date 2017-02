Nils Torvalds: Tenojoen kalastussopimus ei ota huomioon saamelaisten kulttuuria

RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds pitää Tenojoen kalastussopimusta ongelmallisena saamelaisten perinteisten kalastusmenetelmien kannalta.

– Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. On tärkeää, että heidän oikeutensa elää kulttuurissaan turvataan. Siihen kuuluvat muun muassa perinteiset kalastusmenetelmät, Torvalds sanoo.

Kunnioitus vähemmistöjen oikeuksia kohtaan on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Torvalds painottaa, että meillä on yhteinen vastuu vähemmistöistämme. Hän on yksi Euroopan parlamentin vähemmistöasioiden ryhmän kolmesta puheenjohtajasta,

– On jäsenvaltioiden tehtävä varmistaa kaikkien eurooppalaisten perustavanlaatuiset oikeudet. Oikeus omaan kulttuuriin ja perinteisiin on yksi näistä oikeuksista. Emme saa viedä saamelaisilta tätä oikeutta.