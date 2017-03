Timo Soinin ilmoitus yllätti monet – näin poliitikot kommentoivat PS:n tilannetta

Perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtuu kesäkuun puoluekokouksessa, kun istuva puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kertoi aamulla, että ei ole käytettävissä jatkokaudelle. Soinin ilmoitus on saanut ristiriitaisen vastaanoton suomalaisilta poliitikoilta.

Kokosimme poliitikkojen reaktiot Soinin ilmoitukseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Petteri Orpo Verkkouutisille:

– Tämä on perussuomalaisten sisäinen kisa, enkä kommentoi sitä millään tavalla. Se on normaalia puoluedemokratiaa.

– Kun nyt hallituspuolueen puheenjohtaja vaihtuu, niin normaalin käytännön mukaisesti silloin käydään keskustelu sitoutumisesta hallitusohjelmaan ja hallitustyön jatkoedellytyksistä. Tässä tullaan toimimaan samalla tavalla. Meille on silloin tärkeää, että hallitusohjelmaan sitoudutaan sekä se perusperiaate, että kokoomus toimii vain arvojensa mukaisessa hallituksessa.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä Twitterissä:

– Soinin kanssa yhteistyö ollut hyvää, luottamus vahvaa ja se jatkuu. Uusi PJ on PS:n puoluekokouksen asia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho Facebookissa:

– Puheenjohtaja Soini on tänään ilmoittanut, että kesän puoluekokouksessa hän luopuu puolueen puheenjohtajuudesta. Olen itse jo aiemmin kertonut, että jos Soini päättää luopua, harkitsen ehdokkuutta puolueen puheenjohtajaksi. Käyn tänään keskustelua niin perhe- kuin työpiirissä ja kerron omista aikeistani huomenna maanantaina.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps) Iltalehdelle:

– Ilmoitin silloin heti aluksi, että Soinin ratkaisu ei vaikuta omaan päätökseeni suuntaan eikä toiseen.

– Ei ihan odottamaton päätös ollut, mutta ei toinenkaan päätös olisi ollut odottamaton.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoi Ylelle kertovansa maanantaina lähteekö hän tavoittelemaan perussuomalaisten puheenjohtajuutta:

– Se on nyt asia jota minun täytyy miettiä. Mutta sen sanon, että olen kiinnostunut nykyisestä tehtävästäni puolustusministerinä ja puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

– Henkilökohtainen näkemykseni tässä tilanteessa on, että seuraava perussuomalaisten puolueen puheenjohtajan tulee olla myös puolueen presidenttiehdokas tulevissa vaaleissa.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) Facebookissa:

– Vaikka politiikassa on kaikesta eri mieltä, voi silti arvostaa ihmistä. Soini on ollut varsinainen työhevonen, joka on vetänyt puoluettaan perässä. Hän rakensi SMP:n savuavilta raunioilta puolueen, joka nousi Suomen toiseksi suurimmaksi. Hän on laittanut itsensä likoon kerta toisensa jälkeen.

– Se mitä en Soinissa arvosta, on laskelmoivuus. Soini haistoi maahanmuuttovastaisuuden ja halusi kerätä nämä äänet pois kuljeksimasta. Hän antoi kanavan rasistien nousulle eduskuntaan.

– Timo Soini on ollut tähän asti liima, joka on pitänyt erimielistä puoluetta kasassa. Hajoaako puolue tappeleviin fraktioihin, kun liimaa ei enää ole? Ja meneekö siinä rytäkässä samalla hallitus nurin?

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) kertoi Ilta-Sanomille tukevansa Jussi Halla-ahoa puolueen puheenjohtajaksi:

– Me tarvitsemme puheenjohtajan, joka tuo perussuomalaisiin terävän kärjen. Timo Soini on legenda, mutta nykyisin maahanmuutto ja eurojutut on otettava ykkösteemoiksi. Ne tulevat olemaan tulevaisuudessa suurimpia ongelmia. Niihin pitää pystyä ottamaan kantaa ja Halla-aho on siinä hyvä.

– Siitä alkaa trumppilainen politiikka. Jos tehdään joku vaalilupaus, se myös toteutetaan.

Kansanedustaja Pentti Oinonen sanoi (ps) Savon Sanomille, että Sampo Terho on hänen suosikkinsa perussuomalaisten johtoon:

– Hän on osoittanut eduskuntaryhmän puheenjohtajana, että hänessä on ainesta myös puoluejohtajaksi. Hän on sanavalmis, hyvin tietoinen laajasti nykypäivän politiikasta.

– Terho olisi oikein varteenotettava vaihtoehto oikeus- ja työministeriksi.