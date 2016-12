Timo Harakka Kalevalle: SDP:n parannettava pk-yrittäjien toimintaedellytyksiä

SDP:n kansanedustaja Timo Harakan mukaan demareiden pitää politiikallaan parantaa pk-yrittäjien toimintaedellytyksiä, jotta Suomeen syntyy hyvinvointia ja työpaikkoja.

– Suurin osa pk-yrittäjistä on tulotasoltaan ja elämäntilanteeltaan ennemminkin verrannollisia alle keskipalkkaisiin työntekijöihin kuin Antti Herliniin (Koneen pääomistajaan). 170 000 yksinyrittäjän joukossa on paljon aidosti pienituloista väkeä. On virhe, että yrittäjät niputetaan yhdeksi kategoriaksi pienimmästä monikansallisimpaan, Harakka kertoo Kalevalle.

Demokraatti-lehden mukaan ensimmäisen kauden kansanedustaja Harakka haastaa Antti Rinteen puolueen puheenjohtajakisassa. Harakan kerrotaan ilmoittavan ehdokkuudestaan torstaina puoliltapäivin.

Uudet työpaikat syntyvät jatkossa Harakan arvion mukaan pieniin tai keskisuuriin yrityksiin, koska julkisen sektorin koko on rajallinen ja monikansalliset yritykset työllistävät Suomessa niin ikään rajallisesti.

– Kun olemme työllisyyden puolella, SDP:n täytyy ennen kaikkea miettiä, miten pk-yritykset voivat vielä enemmän työllistää ihmisiä. Olen puhunut kymmenien, ellen jopa satojen, pienyrittäjien kanssa ja kuullut, mikä on kaikkein pahin kynnys työllistämisessä. Suomalainen yrittäjä kokee vastuuta ihmisestä, jonka hän palkkaa. Silloin ajatus, että hän voisi joutua joskus antamaan potkut, on hirvittävä.

– Kynnys riskin ottamisessa on tarpeettoman korkealla. Ei irtisanominen ole maailmanloppu, eikä kenenkään elämä siihen lopu. Sen sijaan se, ettei työpaikkaa olisi edes syntynyt, on paljon huonompi juttu, Harakka toteaa.

SDP:ssä ajatellaan Harakan sanoin ”ihan aidosti, että yrittäjät ovat vastuullisia ihmisiä”.