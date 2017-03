"Terve kilpailu tuotava julkisten palvelujen tuotantoon"

Suomen Yrittäjien mielestä yritykset on valjastettava palvelemaan enemmän koko yhteiskuntaa. SY on tyytyväinen siihen, että hallituksen esityksen mukaan maakunnan on erotettava järjestäjä ja tuottaja sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että kasvupalveluissa.

– Viimeistään nyt on aika nostaa keskusteluun maakunnan ydin. Tulevat maakunnat eivät ole palvelujen tuottajia vaan järjestäjiä. Järjestäjänä maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että yhteiset verorahat käytetään vastuullisesti, markkinat toimivat ja että kaikki palvelut tuotetaan monituottajamallilla, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessaan.

Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita tuottavat erilaiset toimijat, yrittäjät, yritykset, järjestöt ja vain osittain maakunnan omistamat liikelaitokset tai maakunta itse.

Monituottajuus ja markkinoiden hyödyntäminen mahdollistaa eri tuottajien ja tuotantotapojen avoimen vertailun.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esitykset maakuntalaiksi ja laiksi sosisaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Valinnanvapauslaki on jo lausuntokierroksella. Tänään lausunnoille lähetettiin myös lakiluonnos aluekehittämisestä ja kasvupalveluista.

– Terve kilpailu on tuotava julkisten palvelujen tuotantoon. Yritykset on valjastettava palvelemaan enemmän koko yhteiskuntaa. Vain niin voidaan kirittää kaikkia toimijoita parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Ja vain näin saamme rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen, Pentikäinen huomauttaa.

Suomen Yrittäjät painottaa, että maakuntien tulee nyt panostaa vahvan järjestäjän valmisteluun.

– Näyttää siltä, että sote-palvelujen tuottamisen kokoaminen yhteen organisaatioon on maakunnissa hyvässä vauhdissa, mutta tärkein eli järjestäjän valmisteleminen on vasta alussa, Pentikäinen linjaa.

– Maakuntapäättäjien on pidettävä huoli siitä, että tuleva tuottaja ei pääse varastamaan järjestäjän tehtävää. Muuten on vaara, että syntyy sairaanhoitopiirien kaltainen rahastusautomaatti.