Hoitohenkilöstö halutaan mukaan maakuntien sote-valmisteluun

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden vastuukansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) vaativat, että jokaisessa maakunnassa otetaan hoitohenkilöstö mukaan sote-uudistuksen uusien rakenteiden ja toimintamallien suunnitteluun.

– Ilman hoitohenkilöstön mukanaoloa uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa. Sote- ja maakuntauudistus koskettaa suoraan yli 200 000 työntekijää, joista 75 prosenttia on hoitoalan ammattilaisia, joten on aivan oleellista, että myös hoitotyön edustus on mukana joka maakunnassa jo nyt uudistuksen valmisteluvaiheessa, kansanedustajat linjaavat tiedotteessaan.

Kansanedustajien mukaan henkilöstön sitoutuminen on avainasemassa muutoksen onnistumisen kannalta.

– On välttämätöntä, että hoitohenkilöstön ja sen johdon edustus otetaan mukaan sote-uudistuksen toteuttamisessa jo rakenteiden suunnitteluvaiheessa. Asiantuntijoiden mukaan alueelliset erot hoitoalan mukanaolossa muutoksen suunnittelussa ovat huolestuttavia.

Kansanedustajat korostavat, että hoitohenkilöstöllä on asiantuntemus arjen toimintakenttään. Sitä ei voi ohittaa vaan heidän on oltava mukana jo valmisteluvaiheissa.

– Tämä on välttämätöntä etenkin siksi, että toimintatavat ja hoitoketjut saadaan aidosti sellaisiksi, että hoitotyön ja muun terveydenhuollon ja sosiaalityön eri sektoreiden sekä vanhus- ja vammaispalvelujen aito yhteistyö tulee toteutumaan palveluja käyttävän ihmisen näkökulmasta onnistuneesti, sote-valiokunnan vastuukansanedustajat painottavat.