Pääministeri Sipilä IL:ssä: Olen reagoinut tunteella, mutta yritysmäinen johtaminen on tuottanut tuloksia

"Olisin voinut reagoida toisin tähän Yle-asiaan, ja varmasti moniin muihinkin asioihin, mutta isossa kuvassa olen tyytyväinen siihen, miten olemme päässeet eteenpäin", pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Iltalehden erikoishaastattelussa.

Sipilä kuitenkin sanoo tunteella reagoinnin olleen hänen pahin hänen kuluneen vuoden aikana tekemistään virheistä.

Ajoittain saamaansa kritiikkiä yritysmäisestä johtamisesta pääministeri sen sijaan ei niele. Sen toimivuudesta hän pitää hyvänä esimerkkinä sote-päätöstä.

"Jos minun pitäisi kiteyttää, mitä yritysmäinen johtaminen on, se on sitä, että me saamme tehtyä sen mitä on sovittu."

Iltalehden joulukuussa Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella Sipilä on hallituksen epäsuosituimpia ministereitä yhdessä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kanssa.