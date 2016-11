PS-nuorten Sebastian Tynkkynen Fixitistä: Kyselytulokset eivät voisi olla selvemmät

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkysen mukaan Turun Sanomat julkaisi tiistaina Lännen Median jutussa selvät luvut perussuomalaisen kentän positiivisesta suhtautumisesta Fixitiin.

Kun Yle selvitti aikaisemmin perussuomalaisten kansanedustajien näkemystä EU-kansanäänestykseen, tavoitettujen kantansa ilmoittaneiden kansanedustajien näkemykset puolsivat selvästi Fixitin järjestämistä luvuin 19-4.

Lännen Median kyselyssä kantaa kysyttiin puolestaan koko perussuomalaiselta kentältä. Tänään julkaistujen tulosten perusteella 75 prosenttia kentästä haluaa EU-kansanäänestyksen järjestämisen perussuomalaisten vaaliteemaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Sen päälle 10 prosenttia ei osannut vielä sanoa kantaansa.

– Vaikka Perussuomalaisia on kritisoitu EU-kritiikin hiljaisuudesta hallituksessa, samaan aikaan puolueen puolella on taustalla tapahtunut paljon asioita. Hallituksessa ministereidemme on tullut edistää yhdessä sovittua hallitusohjelmaa ja sen virallista EU-linjaa, mutta samalla puolue on uusimassa nahkaansa taustalla suhtautumisessa EU:n kehityssuuntaan. Nämä kyselytulokset eivät voisi puhua selvempää kieltä, Tynkkynen toteaa tiedotteessaan.

Tynkkysen mukaan ensimmäiset askeleet koko perussuomalaisen liikkeen muuttumisesta EU-kriittisestä EU-vastaiseksi otettiin eduskuntavaalien alla helmikuussa 2015.

Tynkkynen muistuttaa puolueen nuorisosiiven silloin linjanneen siirtyneensä EU-kriittisyydestä EU-vastaiseksi. Tuolloin Perussuomalaiset Nuoret julkaisi ohjelman, jonka keskeinen sisältö oli, että EU:n uudistumisen odottamisesta tulisi luopua, sillä unioni on selvästi kehittymässä liittovaltion suuntaan.

– Viime kesänä käynnistimme Fixit-kansalaisaloitteen, jota perussuomalaiset toimijat jakoivat sosiaalisen median palveluissaan ahkerasti ruohonjuuritasolta kansanedustajiin ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa myöten. Jo silloin oli nähtävissä, että uudistumispaine alkaa purkautua ja EU-vastaisuudesta on tulossa hallitseva näkemys perussuomalaisten parissa entisen EU-kriittisyyden sijaan.

– Omalta osaltani tulen tekemään kaikkeni, että EU-kansanäänestyksen järjestämisestä saadaan perussuomalaisten kärkiteema vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Tällöin perussuomalaisilla olisi mahdollisuus myös nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi, sillä mikään eduskuntapuolue ei tällä hetkellä vaadi EU-eroa, vaikka EU on heikoimmassa hapessa aikoihin.