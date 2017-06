Sari Essayah: Lisäveloitukset paperilaskuista tulevat kalliiksi

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah jätti tiistaina hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen sähköisen laskutuksen kalleudesta niille, joilla ei ole mahdollisuuksia sähköisten palveluiden käyttöön.

– Monella ikäihmisellä ei ole koskaan ollut verkkoliittymää, tietokoneita tai älypuhelimia. Heillä ei ole myöskään valmiutta opetella käyttämään sähköisiä palveluita. He joutuvat nyt maksamaan lisääntyviä lisämaksuja paperisten laskujen vastaanottamisesta. Esimerkiksi viiden euron kuukausittainen lisämaksu jokaisesta paperilaskusta on huomattava lisäkustannus etenkin vähävaraisille, Essayah toteaa tiedotteessaan.

Hallitusohjelmassa todetaan digitaalisten palveluiden lisäämistä koskevassa osiossa seuraavasti: ”Autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita”.

– Yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, ettei kansalaiset, jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita, joudu kohtuuttomaan tilanteeseen yhteiskunnan digitalisoituessa, Essayah muistuttaa.

Yhä useampi yritys on ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen sopimusasiakkailleen. Lisätäkseen e-laskujen käyttöä ja vähentääkseen kustannuksiaan yritykset ovat ottaneet laajasti käyttöön lisämaksut paperisen laskun lähettämisestä.

– Lisämaksujen kohtuullisuudesta on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua ja asiaa on käsitelty myös eri oikeusasteilla. Hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, etteivät nämä maksut pääse nousemaan kohtuuttomiksi, Essayah vaatii kysymyksessään.