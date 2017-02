Islamistifobia on perusteltua, terroritekojen takana muutakin kuin syrjäytymistä ja psyykkisiä ongelmia

Tutkija Alan Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden blogissa islamisti-fobiasta. Hänen mukaansa islamistien pelkääminen on perusteltua. Samassa Salehzadeh kuitenkin painottaa, ettei islamistilla ole mitään tekemistä tavallisen muslimin kanssa.

– Islamistit pilaavat maineen kaikilta muslimeilta ja koko uskontokunnalta. Islamisti ja muslimi ovat kaksi aivan eri asiaa. Islamisti ajaa poliittisen islamin agendaa, siinä missä tavallinen muslimi noudattaa vain hengellisiä oppeja, tutkija kirjoittaa.

– Yleisesti ottaen kaikkia poliittista islamia ajavia tahoja yhdistää yhteinen tavoite: he haluavat perustaa sharialakiin nojaavan islamilaisen unionin ja levittää islamin kaikkialle maailmaan. He haluavat päästä valtaan.

Salehzadehin mukaan poliittinen islam on yleistynyt myös Euroopassa. Tahot käyttävät usein pehmeitä keinoja tunnettuuden ja hyväksynnän saavuttamiseksi. Salehzadehin mukaan he tarjoavat sosiaalista tukea köyhille, perustavat sairaaloita ja kouluja islamin nimissä ja keräävät samalla suuria kannattajajoukkoja.

Myös väkivaltaisia ryhmiä

– Sitten on olemassa voimakeinoja käyttäviä ryhmiä, kuten Al-Qaida, Isis, Al-Shabab, Boko Haram ja muut jihadistiset terroristiryhmät, jotka pyrkivät hallitsemaan pelon kautta, Alan Salehzadeh toteaa.

Salehzadehin mukaan islamista puhuttaessa on elintärkeää erottaa toisistaan maltilliset ja poliittiset muslimit.

– Enemmistö muslimeista maailmassa on poliittisen islamin uhreja, sillä heihin kohdistuu paitsi suurin osa terroristien iskuista, myös paljon ennakkoluuloja ja syrjintää.

Alan Salehzadehin mukaan islamistifobia ja ennakkoluulot poliittista islamia kohtaan ovat perusteltuja.

– Se, että terroristi-iskujen taustalla on “syrjäytyminen” tai “psyykkisiä ongelmia” on murto-osa totuudesta. Merkittävin motivaattori on poliittinen islam. Se on vaarallinen ideologia, ja Euroopassa meidän tulee tehdä kaikkemme, ettei se valtaa jalansijaa.