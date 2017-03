SDP valmis entistä tiiviimmän Suomi–Ruotsi-yhteistyön kehittämiseen

SDP:n kansanedustaja Mika Karin mukaan puolustusselonteon yksi selkeä puute on erittäin suppeaan kirjaukseen jäänyt yhteistyö sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsi kanssa.

– Pelkän nykytilan toteamisen sijaan, kappale olisi kaivannut yhteistyön syvempää arviointia. SDP on valmis entistä tiiviimmän Suomi-Ruotsi-yhteistyön kehittämiseen. Kun maidemme turvallisuuspoliittiset linjaukset tähtäävät Itämeren alueen vakauden vahvistamiseen, voi kysyä miksi hallitus ei ole ottanut yhteisten resurssiemme käytön osalta näkemyksellisempää otetta, demareiden ryhmäpuheen pitänyt Kari toteaa.

Eduskunta käy keskiviikkona lähetekeskustelun valtioneuvoston puolustusselonteosta.

– Olisimme toivoneet, että hallitus olisi puolustusselonteossa avannut puolustuksen yhteistyönäkymiä nyt esitettyä pidemmälle erityisesti tilanteessa, jossa EU:n puolustusyhteistyölle on uutta kysyntää ja Ruotsissa on tiiviiseen yhteistyöhön valmiutta osoittanut hallituslinjaus.

Karin mielestä kansainvälistä yhteistyötä käsitellään selonteossa varsin suppeasti. Tämä osio kaipaa hänen mukaansa eduskuntakäsittelyssä syvempää analyysiä nykytilasta ja kehityssuunnista.

– Jäsenyytemme Euroopan unionissa on tuonut kiistatta puolustuksellista lisäarvoa sotilasliittojen ulkopuoliselle Suomelle. Puolustusyhteistyössä on oltava myös omin tavoittein, ei vain jonon jatkona. Pienenä maana meillä ei ole varaa kaikkeen, ja siksi yhteistyön alueet on mietittävä tarkkaan, ja omista tarpeistamme.

Kari katsoo, että Suomen turvallisuus on tänään hyvin hoidettu. Turvallisuuspolitiikan ytimessä on aktiivinen ulkopolitiikka, hyvät naapuruussuhteet ja vahva kansainvälinen yhteistyö.

– Sosialidemokraatit kannattavat turvallisuuspolitiikkamme kestävää linjaa ja siihen kuuluvaa pysymistä sotilasliittojen ulkopuolella. Suomi ei uhkaa ketään eikä salli aluettaan käytettävän hyökkäyksiin mitään valtiota vastaan.

– Sosialidemokraatit pitävät uskottavaa puolustusta välttämättömänä osana turvallisuuspolitiikkaamme. Suomen oma puolustuskyky on tärkeä tekijä myös Pohjolan ja Itämeren vakaudelle.

Karin mukaan koko maan puolustaminen ja oman puolustuksen uskottavuus edellyttävät yleistä asevelvollisuutta.

– Olemme tänään tyytyväisiä siitä, että vaatimukset yleisen asevelvollisuuden hylkäämisestä ovat hiljentyneet.

Karin mielestä uskottavaan puolustuskykyyn kuuluu ilma- ja merivoimien vanhenevan kaluston uusiminen.

– Suurhankintojen mittakaava huomioiden, on hankinnoista käytävä perinpohjainen ja analyyttinen keskustelu. Hankintojen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen voidaan ottaa kantaa vasta tämän keskustelun jälkeen.

– Puolustuksemme rungon muodostaa jatkossakin maavoimien riittävä suorituskyky. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää, että uusia isoja hankintaohjelmia ratkaistaessa maavoimien toimintaedellytysten turvaaminen on yhtäaikaisessa tarkastelussa.