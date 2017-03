SDP:n Joona Räsänen: Ilmeisesti kokoomus on viisastunut yhdeksässä vuodessa varhaiskasvatuksesta

SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mukaan varhaiskasvatuksen maksuttomuus olisi tasa-arvoteko, joka nostaisi varhaiskasvatukseen osallistumisastetta merkittävästi. Hän kertoo ajatuksistaan Verkkouutisten blogissa.

– Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden toteuttamisessa olisi aika käydä puheista tekoihin. Maksuttomuus olisi tasa-arvoteko, joka nostaisi varhaiskasvatukseen osallistumisastetta merkittävästi. Tämä vauhdittaisi varmasti myös naisten työllisyysasteen nousua. Pitkällä aikavälillä maksuttomuus olisi investointi ennen kaikkea lasten kehitykseen, mikä maksaisi itsensä takaisin tulevaisuudessa moninkertaisesti, Räsänen kirjoittaa.

Räsänen on pannut merkille kokoomuksen muuttuneen kannan varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen. Vielä yhdeksän vuotta sitten puolue oli Räsäsen mukaan maksuttomuutta vastaan.

– Ilmeisesti puolue on viisastunut yhdeksässä vuodessa, kun on ruvennut tavoitetta kannattamaan? Ja kun valtionvarainministeripuolue tätä esittää, niin tavoite varmaankin on taloudellisesti myös kestävä.

Räsäsen mukaan on realistista todeta, että maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei voida kertaheitolla siirtyä.

– Sen sijaan tavoitetta kannattaa lähestyä asteittain, esimerkiksi ikäluokka kerrallaan voitaisiin toteuttaa taloudellisesti kestävä ja toteuttamiskelpoinen porrastus, joka lopulta johtaisi kaikkien maksujen poistumiseen.

– Nyt kun maksuttoman varhaiskasvatuksen tueksi on ilmaantunut useita puolueita, niin voitaisiin hankkeen toteuttamisesta tehdä puolueiden yhteinen ponnistus satavuotiaan Suomen hengessä.