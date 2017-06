Petteri Orpon terveiset Touko Aallolle: Onko vihreät yksilö- vai järjestelmäkeskeinen puolue?

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kysyy soten valinnanvapautta kritisoineelta vihreiden uudelta puheenjohtajalta Touko Aallolta, onko vihreät yksilö- vai järjestelmäkeskeinen puolue.

Orpon mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisältyvässä asiakkaan valinnanvapaudessa on kyse siitä, ajatellaanko yhteiskunnan kehittämistä järjestelmän vai yksilön kautta. Valinnanvapauslain tarkoituksena on nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluja.

– Kokoomus uskoo ihmiseen eli siihen, että palveluja pitää kehittää yksilön, apua tarvitsevan ja asiakkaan näkökulmasta, ei järjestelmän näkökulmasta, Orpo sanoi puhuessaan kokoomuksen periaateohjelmaseminaarissa Helsingissä.

– Siksi meille (kokoomukselle) ei ole oleellisinta se, millainen valtapoliittinen hallintohimmeli rakennetaan, vaan se, että me rakennamme sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän, joka lähtee ihmisestä ja palvelee hänen tarpeitaan

Orpon mukaan tämä erottaa kokoomuksen kaikista muista.

– Terveisiä muun muassa Touko Aallolle. Ovatko he yksilöpuolue vai järjestelmäkeskeinen puolue?

Kokoomuslaisuus on Orpon mukaan ihmisläheinen ja kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta korostava aate.

– Kokoomuksen lähtökohtana ja päämääränä on yksilö. Olemme ihmiseen uskova puolue. Aatteemme lähtökohtana on hyvää tahtova, hyvään kykenevä ihminen. Ihminen, joka itse oman eettisen vakaumuksensa pohjalta kykenee toimimaan oikein, välittää lähimmäisestään ja kantaa vastuunsa itsestään ja lähiympäristöstään.

– Kun katsoo eduskunnassa eri eduskuntapuolueiden politiikkaa ja käytännön toimia, niin uskallan väittää, ettei siellä kokoomuksen lisäksi ole kovin montaa, jos yhtäkään, puoluetta, joka lähtee yksilöstä ja yksilön näkökulmasta ratkaisuja pohtiessaan.