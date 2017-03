PS:n Kimmo Kivelä: Oppositio hyökkää itse aloittamiansa leikkauksia vastaan

– Välikysymyksessä oppositio hyökkää voimakkaasti toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenteelliseen uudistukseen, jonka se itse laittoi liikkeelle vuonna 2013 ollessaan hallitusvastuussa. Silloin ryhdyttiin leikkaamaan ammatillisesta koulutuksesta, sanoo Perussuomalaisten ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Kimmo Kivelä.

Eduskunta käsittelee keskiviikkona opposition välikysymystä ammatillisen koulutuksen säästöistä.

– Lisäksi kuukausi ennen eduskuntavaaleja SDP oli valmis leikkaamaan 270 m € toisen asteen koulutuksesta, Kivelä lisää.

Kivelän mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat heränneet ja ryhtyneet yhteistyöhön verkottumalla entistä tiiviimmin toistensa ja alueensa elinkeinoelämän kanssa.

– Ammatillisen koulutuksen kenttä ei ole hallitsemattomassa muutoksessa, vaan yhteistyöhaluisessa tilanteessa.

Suomessa on tehty peruskoulu-uudistuksen jälkeen kaksi mittavaa koulutusuudistusta - ammattikorkeakoulujen perustaminen ja yliopistouudistus.

– Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on jäänyt tekemättä, vaikka yhteiskuntamme on muuttunut odotettua nopeammin savupiipputeollisuudesta palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi.

Kivelän mielestä ammattikoulujen tilat, laitteet ja tutkinnot eivät ole kyenneet vastaamaan koulutus- ja osaamistarpeeseen riittävän nopeasti.

– Sen tiesi edellinen hallitus varsin hyvin vähentäessään 2013 – 17 toisen asteen rahoitusta valtiontalouden kehyksissä.

Kivelän mukaan hyvinä Nokian vuosina toteutettiin mittavia rakennushankkeita ja uusittiin ammattioppilaitosten konekantaa sekä palkattiin lisää henkilöstöä, mutta ei välttämättä kuunneltu elinkeinoelämää eikä kyetty näkemään teollista murrosta. Satsattiin sellaiseen, josta nyt on tullut tarpeetonta.

– Ammattioppilaitokset eivät poikkea tässä suhteessa muista julkisista toimijoista. Julkisella sektorilla on tarkasteltu kiinteistömassaa kriittisesti jo vuosia. Tarkastelu johtaa siihen, että joillakin paikoilla joudutaan toimitiloja sulkemaan, mutta se ei tapahdu ammattikoulutuksen järjestäjiltä saatujen tietojen mukaan suunnittelematta, vaan hallitusti.

– Tilahallintaan on kiinnitetty huomioita jo vuodesta 2013 lähtien. Opetustiloja on karsittu ja koulutusta keskitetty uudempiin tiloihin samalla kun jäljelle jääneitä tiloja on modernisoitu muuttuvaan koulutustarpeeseen paremmin sopiviksi.