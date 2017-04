Timo Soini: Opposition pelottelu on vastuutonta myrkynkylvöä

Oppositio kritisoi sote-uudistuksen tiukkaa aikataulua Ylen ja Aamulehden vaalitentissä. Oppositiojohtajien mukaan sote-uudistuksen tavoitteisiin ei päästä ja aikataulu on liian tiukka.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja ulkoministeri Timo Soini (ps) eivät niele opposition kritiikkiä.

– Oppositio tässä sanoo, että he vastustavat hallituksen mallia, ja perään, että he eivät tiedä, mikä on hallituksen malli, Sipilä ihmettelee.

– Opposition pelottelu on täysin vastuutonta myrkynkylvöä, Soini lataa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Petteri Orpon mukaan valinnanvapaus on keino saavuttaa sote-uudistuksen tavoitteet.

– Koko tämän sote-uudistuksen tarkoitus on se, että ihmiset pääsevät lääkäriin ja hoitoon. Valinnanvapaus on siinä keino.

– Haemme siihen mallin, jolla pääsemme sujuvasti ja aikataulussa eteenpäin.