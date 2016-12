Nykypäivän lukijat: Hallituspohja kokoomuksen näkökulmasta toiminut

Kokoomuksen äänenkannattajan Nykypäivän lukijoista iso osa näyttäisi olevan suhteellisen tyytyväisiä nykyiseen hallituspohjaan, hallituksen työskentelyyn ja puheenjohtaja Petteri Orpoon. Tarmokkuutta ja kokoomuslaisen politiikan näkyvyyttä kaivattiin kuitenkin lisää.

Tiedot selviävät Nykypäivän lukijakyselystä, jonka tulokset julkaistiin keskiviikkona (28.12) ilmestyneessä lehdessä.

Nykypäivä lähetti kymmenkunta erilaista väitettä tai kysymystä politiikan aiheista sähköpostitse noin 15 000 lukijalle marras–joulukuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 1 045 henkeä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista eli 68 prosenttia oli "jokseenkin samaa mieltä" väitteestä, jonka mukaan Nykyinen hallituspohja on kokoomuksen näkökulmasta toiminut. "Täysin samaa mieltä" väitteestä oli kymmenen prosenttia. "Jokseenkin eri mieltä" olevia oli 16 prosenttia. Väitteestä "täysin eri mieltä" oli vain prosentti ja viisi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Moni katsoi, että porvarikoalitio on ristiriidoistaan huolimatta "paras mahdollinen vaihtoehto".

Samaan aikaan monet sanoivat odottaneensa porvarihallitukselta enemmän. Ay-liikkeelle on annettu liikaa valtaa ja tärkeät rakenneuudistukset ovat tekemättä. Kokoomuksen tulisi olla hallituksessa "nykyistä rohkeampi eli (Elina) lepomäkeläisempi", vaati yksi lukija. Toinen taas kaipasi pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) jämäkkäämpää otetta säästöihin: "Irtopisteiden kalastelu kuntavaaleja varten on alkanut vastuullisen talouspolitiikan kustannuksella", hän epäili.

Aika harva Nykypäivän kyselyyn vastanneista haikaili kuitenkaan sinipunahallituksen perään.Koulutusleikkaukset ja maakuntahallinnon hyväksyminen harmittivat kuitenkin monia.

Hallitukselle arvosanaksi hyvä tai tyydyttävä

Nykypäivän lukijoita pyydettiin kyselyssä myös antamaan arvosana hallitukselle. Valtaosa antoi tyydyttävän (40 prosenttia vastanneista) tai hyvän (40 prosenttia vastanneista). Välttäväksi hallituksen toiminnan arvioi 11 prosenttia, kiitettäväksi seitsemän ja heikoksi kaksi prosenttia vastanneista.

"Yritys hyvä, läpiajetut uudistukset riittämättömät", katsoi yksi tyydyttävän arvosanan antaneista lukijoista.

"Annan hyvän, koska oppositioon en luota yhtään", perusteli toinen.

"Työllisyysasteen 72 prosentin tavoite ei näytä onnistuvan, valtion velkaantuminen jatkuu, työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat jatkuvat, paikallinen sopiminen ei etene. Hallitus on hirttäytynyt kilpailukykysopimuksen kautta työmarkkinajärjestöihin, joiden vallan pitäisi yhteiskunnassa vähetä eikä lisääntyä niin kuin nyt näyttää käyvän. Päätöksenteko on soutamista ja huopaamista. Eurooppa-politiikassa on jääty sivuraiteelle", luetteli yksi lukijoista perusteitaan välttävälle arvosanalle.

Orpoon ollaan tyytyväisiä

Nykypäivän kyselytutkimuksen perusteella puheenjohtaja Petteri Orpoon ollaan kokoomuksessa tyytyväisiä. Kiitettävän arvosanan hänelle antoi 22 prosenttia vastanneista ja hyvän 49 prosenttia vastanneista. Tyydyttävän arvosanan antoi niin ikään 22 prosenttia. Välttävän antoi viisi ja heikon kaksi prosenttia.

Moni lukijoista kuitenkin korosti, että vielä on liian aikaista arvioida kesällä valitun puheenjohtajan onnistumista. Todelliset näytöt puuttuvat, katsoivat monet vastauksissaan.

"Hän ei ole missään nimessä epäonnistunut, mutta hitusen kulmikkaampikaan ote ei olisi pahitteeksi. Kaikkia ei voi koskaan miellyttää, joten linjaa saa vetää minusta ihan reippaasti", perusteli yksi lukija hyvä-arvosanaansa.

Orpoa luonnehdittiin vastauksissa muun muassa ihmisläheiseksi, ahkeraksi, johdonmukaiseksi ja luottamusta herättäväksi. Moni kuvasi häntä pragmaattiseksi ja keskiluokkaa ymmärtäväksi..

