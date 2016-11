Yrityksen onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää monipuolista suunnittelua

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK katsoo, että maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kannattaa ryhtyä ajoissa.

MTK:n mukaan maatilan sukupolvenvaihdoksesta suoriutumiseen vaikuttaa olennaisesti perintö- ja lahjaverokohtelu. Siihen liittyy myös monia huomioon otettavia tuloveronäkökulmia. Varainsiirto- ja arvonlisäverotuskin on syytä tuntea.

– Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokohtelun kulmakiviä on perintö- ja lahjaverolain maatalouden jatkajan huojennus ja maksuajan pidennys. Toinen kulmakivi on tuloverolaissa säädetty maa- ja metsätalouden kiinteän omaisuuden luovutusvoiton verovapaus luovuttajan omistusajan ollessa yli 10 vuotta, toteaa MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.

Hallitus on syksyn aikana antanut esityksen perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painotettaisiin yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon. Tällä puretaan muutaman vuoden takaisia lahjaverotuksen kiristyksiä.

Sipilä puhui Tarmontulva-hankkeen sukupolvenvaihdostilaisuudessa tiistaina Raisiossa ja Salossa.

Verolainsäädännön lisäksi sukupolvenvaihdospäivässä Varsinais-Suomessa pohdittiin myös muun muassa maatalouden tulotuki-, rahoitustuki-, eläkevakuutus- ja lomituslainsäädäntöä. Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää monipuolista osaamista ja suunnittelua.

– Siksi vaihdoksen suunnitteluun kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin, jopa useita vuosia ennen vaihdosta. Mitä pidemmän ajan kuluessa vaihdos tehdään, sitä paremmin sekä jatkaja ja luopuja voivat sopeutua sukupolvenvaihdokseen. Olennaista on, että omistajanvaihdosta aloitettaessa on selvillä, mikä on järjestelyn lopullinen tavoite, Sipilä muistuttaa.