PS:n Tom Packalén: Kaupunkileirit kiellettävä lakimuutoksella

Perusuuomalaisten poliisitaustainen kansanedustaja Tom Packalén on jättämässä eduskunnalle kokoontumislain lakimuutoksen, joka mahdollistaisi viranomaisten purkavan välittömästi kaupunkien yleisille paikoille ilmestyvät leirit.

– Tällä hetkellä Helsingin keskustassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kaksi eri ryhmittymää on leiriytynyt kaupungin yleiselle paikalle. Nykyisessä kokoontumislaissa on puute, koska siinä ei yksiselitteisesti kielletä leiriytymistä kaupungin yleisille paikoille, Packalén toteaa tiedotteessaan.

Packalén korostaa, että lakimuutoksella ei ole vaikutusta laillisten mielenosoitusten järjestämiseen, koska mielenosoitus ei ole sama asia kuin leiriytyminen.

Mikäli edustaja Packalénin lakimuutos menisi läpi, se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi mielenosoituksen järjestäjä joutuisi purkamaan väliaikaisen rakennelman, esimerkiksi leirin tai teltan, klo. 22.00–06.00 väliseksi ajaksi.

Näin ollen mieltä saisi edelleen osoittaa yleisillä alueilla, mutta leiriytyminen yleisille alueille klo. 22.00-06.00 väliseksi ajaksi kiellettäisiin kokoontumislain muuttamisella.

Packalén katsoo, että järjestyshäiriöiden riski kasvaa, kun kaksi eri ideologian tai poliittisen suuntauksen omaavaa ryhmää leiriytyy pitkäksi aikaa kaupungin yleiselle paikalle.

– Poliisin näkökulmasta on todella ongelmallista, että kokoontumislaki ei anna heille yksiselitteistä valtuutusta purkaa näitä Helsingin keskustan leirejä, Packalén kertoo.

– Poliisin tärkein tehtävä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito. Kun kokoontumislaki ei yksiselitteisesti mahdollista leirien ja telttaleirien purkamista, jo valmiiksi pienillä resursseilla toimiva poliisi joutuu kohtuuttomien paineiden eteen varsinkin silloin, jos leirit kasvavat ja riski laajamittaisiin yhteenottoihin kasvaa.

Packalénin mukaan on tärkeää, että poliisi pystyy varautumaan, ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään rikoksia ja konflikteja ennen niiden eskaloituvat laajamittaisiksi turvallisuusongelmiksi.

– Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia ja lain kirjaimen on pysyttävä ajan tasalla näiden muutosten kanssa, Packalén linjaa.