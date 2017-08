Pekka Haavisto LM:lle: On positiivista, että perussuomalaiset asettaa naisehdokkaan

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto sanoo Lännen Median haastattelussa, että on aina hyvä, kun puolue lähtee presidentinvaaleihin. Perussuomalaiset ilmoitti tänään, että se on asettamassa Laura Huhtasaarta puolueen presidenttiehdokkaaksi.

– Tietysti ehdokkaiden sukupuolijakauman kannalta on tervetullutta, jos tulee naisehdokas. Nyt presidenttiehdokkaana on Merja Kyllönen (vas.) ja SDP:llä on tulossa naisehdokas. Tässä mielessä ehdokkuus on positiivinen, Haavisto sanoo LM:lle.

Haaviston mukaan Huhtasaaren ehdokkuus voi laajentaa presidenttiehdokkaiden välillä käytävää keskustelua.

– Huhtasaaren linjakysymykset esimerkiksi EU:sta ja sen jäsenyydestä ovat hyvin erilaisia kuin omat näkemykseni. Varmasti myös maahanmuutosta tulee hyvin eriäviä kantoja. On silti keskustelun kannalta hyvä, että nämä kaikki asiat tulevat esille, Haavisto arvioi.