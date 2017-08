Kokoomuksen Jukka Kopra: Keskusta sumuttaa liikenteen määrärahaesityksillään

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on tyrmistynyt keskustan toimintatavoista liikenne- ja viestintäministeriön budjettiesityksen osalta.

Kopran mukaan keskusta sumuttaa suomalaisia liikenteen määrärahaesityksillään.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni kiivastui tänään, kun valtiovarainministeriö ei ollut hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön 260 miljoonan euron lisäysesityksiä budjettiesitykseen.

Kopran mukaan liikennemäärärahoista ja liikennehankkeista on sovittu yhdessä ja yksimielisesti jo keväällä 2016. Nyt esitetyistä hankkeista ei myöskään tehty päätöksiä viime kevään kehysriihessä, jossa päätettiin julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021.

– Hallitus on päättänyt liikenneministeriön budjetin määrärahojen käytöstä eri liikennehankkeisiin jo vuonna 2016. Nyt Keskusta esittää budjettiin 260 miljoonan euron määrärahaa, jota ei julkisen talouden suunnitelmassa ole. Samaan aikaan kiivastuminen hankkeiden tyrmäämisestä kertoo, että kyseessä vain ja ainoastaan poliittinen temppu. Tällaisia rahoja ei tietenkään missään ole, ja keskusta tietää sen, Kopra toteaa tiedotteessaan.

– Keskusta yrittää budjettiesityksessään jakaa jo aiemmin jaettuja rahoja uudelleen. Hankkeille olisi voinut esittää rahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kokonaisrahoituksesta, mutta näin ei tehty.

Kopra pitää tärkeänä, että jo päätetyistä, koko Suomea koskevista liikennehankkeista pidetään tiukasti kiinni. Erityisen merkittäväksi suomalaisen kilpailukyvyn kannalta Kopra nostaa VT 4:n Pohjois-Pohjanmaalla, VT 5:n Etelä-Savossa ja Luumäki-Imatra-ratayhteyden kehittämisen.

– Koko Suomen kasvun tukeminen liikennehankkeissa on erittäin tärkeää. Siksi on hyvä, että isot liikennehankkeet käynnistettiin jo alkuhallituskaudesta. Hallitus on sitoutunut koko Suomen liikenneverkon kehittämiseen, ja siksi Keskustan kesäteatteri näyttäytyykin kummallisessa valossa, Kopra sanoo.

– Hallitus tarkastelee liikennehankkeiden kokonaisuutta budjettiriihessä, mutta se tapahtuu jo sovittujen talousraamien puitteissa. Tässä taloudellisessa tilanteessa on kummallista odottaa, että jostain löytyisi neljännesmiljardi lisää rahoitusta.