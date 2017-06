Keskustan Markku Pakkanen: Jopa pessimisti ennustaa talouden kasvavan

Keskustan kansanedustaja Markku Pakkasen mukaan Suomen talous kasvaa nyt vauhdilla, joka vielä muutama vuosi sitten tuntui lähes mahdottomalta.

– Jopa valtakunnan virallisena pessimistinä tunnettu valtiovarainministeriö ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna yli kaksi prosenttia. Monen muun ennusteen mukaan kasvu on vielä voimakkaampaa. Olemme ottaneet kiinni ja ohittaneet kilpailijamme Ruotsin ja Saksan, keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pakkanen totesi.

Eduskunnassa käytiin tiistaina palautekeskustelu valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 – 2021.

– Käänne parempaan on edellyttänyt ennen muuta kolmea asiaa: päättäväistä uudistuspolitiikkaa hallitukselta, sopimisen kykyä työmarkkinaosapuolilta sekä tavallisten suomalaisten joustamista.

Pakkasen mukaan kukaan ei mielellään tingi esimerkiksi lomarahoistaan.

– Yhdessä aikaansaadut tulokset kuitenkin osoittavat, että joustaminen ei ole mennyt harakoille. Olemassa olevia työpaikkoja on pystytty turvaamaan ja uusia työpaikkoja luomaan. Myönteisintä on, että vihdoin sekä nuorten työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys hellittävät.

Edelleen tarvitaan maltillisia ratkaisuja

Pakkasen mielestä nyt on tärkeää pitää huolta myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen jatkumisesta.

– Vakauden vaalimisessa tarvitaan toimintakykyistä hallitusta, isänmaallisia työmarkkinaosapuolia ja vastuullista oppositiota.

Hallitus sai viime viikolla eduskunnan luottamuksen. Keskusta luottaa siihen, että syksyn liittokierroksella pystytään maltillisiin ja Suomen kannalta järkeviin ratkaisuihin.

– Sen sijaan joutuu kysymään, mikä on opposition linja? Ennen muuta SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat kahden vuoden ajan laittaneet voimavaransa kaiken vastustamiseen, vastakkainasettelun lietsomiseen ja ihmisten pelotteluun. Pisteenä iin päälle samoista puolueista vaadittiin viime viikolla hajotusvaaleja, vaikka epävakaus olisi omiaan vaarantamaan Suomen nousun.

Työpaikkoja teollisuuteen ja palveluihin

Pakkasen mukaan työllisyyden parantaminen on myös loppuvaalikauden tärkeimpiä tehtäviä.

– Toinen on pitkään yhteiskuntaamme syövyttäneen eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. Suomi on kunnossa vasta silloin, kun kaikki suomalaiset ovat mukana. Siksi uudistuspolitiikkaa on jatkettava.

– Keskustassa katsomme, että teollisten työpaikkojen määrää Suomessa on pyrittävä nostamaan lähemmäs tasoa, jossa olimme ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Teollisten työpaikkojen myötä myös työpaikat palvelualoilla lisääntyvät.

Pakkasen mielestä mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen on ennen muuta kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojemme hyödyntämisessä.

– Siksi biotaloutta on edistettävä määrätietoisesti ja turvattava elämisen edellytykset koko Suomessa. Länsirannikolla työllisyysaste alkaa olla kohdillaan, ja nyt katseet on käännettävä itään ja pohjoiseen. Suomen etu ei ole, että maaseutu tyhjenee.

Pienituloisimmille lisää helpotuksia

Keskustalle on tärkeää, että uudistuksia heikompiosaisten suomalaisten hyväksi jatketaan.

– Olemme tyytyväisiä ratkaisuun, jossa noin 400 000 pienituloisimmalta poistuu Yle-vero kokonaan ja pienituloisimpien verot pienenevät. Eduskuntaryhmämme on valmis korottamaan pienituloisimpien takuueläkettä sekä helpottamaan velkaongelmissa olevien tilannetta niiden ratkaisujen päälle, jotka tällä vaalikaudella on jo tehty.

– Katsomme, että perustulokokeilua on jatkettava kunnollisten tulosten saamiseksi. Sosiaaliturvaa on uudistettava huomattavasti nykyistä yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi.

Pakkasen mukaan huolenpitoa heikompiosaisista on myös se, että sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistus viedään maaliin. Tavoite on parantaa perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja, joita tarvitsevat arjessaan etenkin lapsiperheet, työttömät, sairaat ja vanhukset.