Jussi Halla-aho Ylellä: En osaa kommentoida Timo Soinin kryptisiä sanoja

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää puolueen entisen puheenjohtajan Timo Soinin blogikirjoitusta kryptisenä.

Soini kirjoitti blogissaan, että ”minun aikanani puolue kasvoi nollasta kolmenkymmenenseitsemän kansanedustajan hallituspuolueeksi. Sen jälkeen tuli vedenpaisumus, nyt kaikki kelluu”.

– Nämä ovat aika kryptisiä sanoja enkä minä osaa niitä sen enempää kommentoida. Timo Soini näkee, että hänellä on ollut hyvin keskeinen rooli perussuomalaisten kannatuksen kehittymisessä, Halla-aho sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Perussuomalaiset sai uuden puheenjohtajan 10. kesäkuuta. Tämän jälkeen alkoi hallituskriisi, ja suuri joukko kansanedustajia jätti puolueen perustaen oman Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän.

– Soini on tietenkin pitkäaikainen puheenjohtaja, mutta puolueen menetys on rakentunut nimenomaan niistä asioista, joita perussuomalaisten on koettu ajavan ja joiden takia ihmiset ovat meitä äänestäneet, Halla-aho totesi.

– Minun nähdäkseni Timo Soinilla on vahva käsitys, että perussuomalaisia on äänestetty pääasiassa hänen persoonansa vuoksi. Hän samaistui hyvin voimakkaasti tähän puolueeseen.

Halla-ahon mielestä perussuomalaisia on äänestetty siksi, että puolue on koettu vaihtoehdoksi monille asioille suhteessa kaikkiin muihin puoleisiin.

Perussuomalaisten pitkäaikaisen taustavaikuttaja Raimo Vistbacka ei usko Uuden vaihtoehdon ja perussuomalaisten mahdollisuuksiin menestyä ilman toistensa apua. Hän toivoo, että tahot löytäisivät jollakin tavalla toisensa ja ryhmittyvät palaisivat yhteen.

– Näiden ihmisten (Uusi vaihtoehto) pitäisi varmaankin muuttaa mielensä siitä, millaiseksi perussuomalaiset ovat heidän puheenvuorojensa mukaan muuttunut, Halla-aho kertoi.

– Ymmärtääkseni he kokevat perussuomalaiset tällä hetkellä sellaiseksi puolueeksi, johon he eivät halua osallistua. Toisaalta heillä on varmasti halu pitää kiinni ministeritehtävistään ja muista niin sanotuista hillotolpistaan.

Halla-aho ei usko tällä hetkellä yhteenpaluun mahdollisuuteen

– Mutta jos perussuomalaisista loikanneet yksittäiset kansanedustajat haluavat keskustella mahdollisesta paluustaan, niin totta kai me kuuntelemme.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisista irtautuneella uusi vaihtoehto -ryhmällä ja sen taakse perustettavalla Sininen tulevaisuus -puolueella ei ole tulevaisuutta.