Helsingin Kokoomuksen piirikokous valitsi torstaina yksimielisesti Jan Vapaavuoren kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

– Helsinkiä kehitettäessä tulee pitää mielessä, että kaupunki on kaikkia sen asukkaita varten. Sitä pitää kehittää sen mukaisesti, Jan Vapaavuori toteaa.

Jan Vapaavuori, 51, on toiminut viimeiset kaksi vuotta Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Vapaavuori päätti lähteä tavoittelemaan Helsingin ensimmäisen pormestarin paikkaa ennen kaikkea siksi, että Helsinki on hänelle rakas kaupunki, joka on tulevina vuosina suurten muutosten edessä.

Kevään kuntavaalien jälkeen Helsingin johtamisjärjestelmä uudistuu ja lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa Helsingin roolia merkittävästi.

Helsingin ensimmäisen pormestarin tehtävänä on johtaa tätä muutosta ja määrittää suunta Helsingin tulevaisuudelle. Nämä muutokset vaativat vastuullista politiikkaa ja vahvaa johtajuutta.

– Helsinki on hieno kaupunki, jota pitää määrätietoisesti kehittää edelleen. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, ei mikään tykkäämiskysymys, ja siihen pitää kohdistaa voimavaroja, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti ja kehitystä hallittua. Helsinki kilpailee muiden Itämeren alueen metropolien kanssa ja tässä kilpailussa Helsinki tarvitsee etujensa puolustajaa, Vapaavuori linjaa.

Vapaavuori on ollut mukana Helsingin päätöksenteossa vajaat 19 vuotta kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksessa 6,5 vuotta, joista kaksi puheenjohtajana. Lisäksi Vapaavuori on toiminut Helsingistä valittuna kansanedustajana kaksitoista vuotta ja ministerinä lähes seitsemän vuotta.

Vapaavuori jää virkavapaalle Euroopan investointipankin varapääjohtajan tehtävästään vaalikampanjan ajaksi.