Raimo Vistbacka IS:lle: Toivon, että PS ja Sininen tulevaisuus palaavat yhteen

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiriä ja PS-säätiötä johtava Raimo Vistbacka sanoo Ilta-Sanomille, että perussuomalaisilla ei ole hänen tulkintansa mukaan mitään mahdollisuutta nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi, "niin kuin jotkut uhoavat".

Vistbacka toimi myös perussuomalaisten puheenjohtajana 90-luvulla ennen Timo Soinia ja on puolueen pitkäaikainen taustavaikuttaja. Perussuomalaisten hajoamisen yhteydessä hänet on sijoitettu Soinin ja Sinistä tulevaisuutta johtavan Sampo Terho tukijoihin.

Vistbacka ei pidä myöskään Sinisen tulevaisuuden mahdollisuuksia hyvinä. Hän sanoo Ilta-Sanomille pyrkineensä etsimään kompromissia eri ryhmien välille.

– Toivon, että nämä tahot löytäisivät jollakin tavalla toisensa ja ryhmittyvät palaisivat yhteen, Vistabacka sanoo.

Kovin realistisilta Vistbackan yritykset sovinnon hieromisesta eivät näytä. Hän itse on kertonut aiemmin Pohjalaisen haastattelussa saaneensa uudelta perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta kirjeen, jossa häneltä on vaadittu selvitystä toimistaan Sinisen tulevaisuuden taustajoukoissa. Uusi puoluejohto on lähettänyt kirjeitä muillekin PS-vaikuttajille, jotka ovat julkisesti ilmaisseet tukensa perussuomalaisten entisen soinilaisen siiven uudelle puoluehankkeelle.

Halla-aho itse myönsi perjantaina Iltalehden haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on savustaa Soinin ja Terhon tukijoita pois perussuomalaisista.

– Jos se on savustamista, että haluan puoluetta vahingoittavat henkilöt pois perussuomalaisista, niin olkoon se sitten savustamista, Halla-aho sanoi.