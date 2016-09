Anna-Maja Henriksson: Äitiyslaki säästäisi yhteiskunnan resursseja

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan eduskunnan käsittelyyn torstaina tuleva kansalaisaloite äitiyslaista turvaisi lapsen oikeuden elatukseen ja perintöön molemmilta vanhemmiltaan, sekä antaa lapselle oikeuden tavata toista vanhempaansa.

Henriksson korostaa, että nykytilanteessa naisparit joutuvat läpikäymään turhan perheen sisäisen adoption prosessin ja erotilanteessa lapsi ei ole oikeutettu perimään toista vanhempaansa. Lapsella ei nykytilanteessa myöskään ole juridista vanhempaa, mikäli lapsen synnyttänyt äiti kuolee.

Hänen mukaansa äitiyslaki säästäisi lisäksi yhteiskunnan resursseja, kun sisäisen adoption tarve selkeissä tilanteissa poistuu.

– Meidän mielestämme jokainen ihminen on lain edessä yhdenvertainen. Siksi tämä epäkohta on syytä korjata pikimmiten, ja siksi olen asiaa oikeusministerinä ollessani edistänyt. Nyt viime vaalikaudella tehty erinomainen valmistelutyö on syytä saattaa päätökseen, Anna-Maja Henriksson toteaa tiedotteessaan.

Henrikssonin toimiessa oikeusministerinä valmisteltiin äitiyslakiesitys hyväksymistä vaille valmiiseen muotoon. Hänen mukaansa torstaina eduskunnan käsittelyyn tuleva aloite selkeyttää lapsen oikeudellista asemaa syntymästä asti.

– Toivon, että eduskunta suhtautuu kansalaisaloitteeseen myönteisesti ja katsoo asiaa lapsen näkökulmasta.