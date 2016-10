Hallituspuolueiden valiokuntavastaavat: Hoitajamitoituksen alentamisesta luovuttava

– Me sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden valiokuntavastaavat esitämme, että vanhustenhuollon hoitajamitoituksen alentamisesta luovutaan ja sovituille säästöille etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka varmistavat hallituksen sovitun talouslinjan ja valtion talouden kehyksissä pysymisen, toteavat Sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden ryhmävastaavat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) tiedotteessaan.

Se mikä on riittävästi muistisairaalle ympärivuorokautisen hoivan potilaalle, jonka omatoimisuutta tuetaan ohjauksella ja kuntoutustoimilla, ei riitä esimerkiksi halvaantuneelle potilaalle. Jokaisen vanhuksen hoidon tarve on erilainen.

– Meidän tulisi kehittää ja ottaa käyttöön valtakunnallinen hoidon yksilöllinen mittarointi, jossa henkilöstön määrä ja osaaminen voidaan kohdentaa joustavasti ja yksilöllisesti ihmisen hoitoisuuden mukaan. Ihmisen hoidon ja hoitajien tarvetta ei voi määrittää yhdellä annetulla luvulla, Sari Sarkomaa toteaa.

Kolmikon mukaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa säästöjä on tehtävä ja niitä on mahdollista tehdä. Myös laatusuositusten uudistaminen on tärkeä osa hallituksen tahtoa kehittää hyvää vanhusten kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa.

– Vanhusten hyvän hoidon laatukriteereihin kirjattu vaade omasta huoneesta jokaiselle pitkäaikaishoidossa olevalle tulee tarkastella uudelleen. Vanhusten hoivassa pitkään työskennelleenä olen havainnut, että esimerkiksi moni muistisairas kokee olonsa turvallisemmaksi, kun samassa huoneessa asuu toinen ihminen. Kaikille vanhuksille oma huone ei välttämättä edusta laatua", Hannakaisa Heikkinen kertoo.

– Säästöjä voi hakea myös pätevyysvaatimuksia muuttamalla. Sosiaalityöntekijöistä on huutava pula. Tilanne voidaan korjata päästämällä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit näihin tehtäviin, Arja Juvonen toteaa.