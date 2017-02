Elinkeinoministeri HS:lle: Emme voi lähteä käymään läpi jokaista tytäryhtiötä

Viime perjantaina uutisoitiin, että kansainvälinen suuryritys Trafigura lähtee kaivosyhtiö Terrafamen osakkaaksi 15,5 prosentin omistusosuudella.

Trafiguran roolia arvosteltiin tuoreeltaan, sillä yrityksellä on historiaa esimerkiksi vakavista ympäristörikoksista.

– Trafigura ei ole tulossa operatiiviseksi toimijaksi, vaan Terrafame on edelleen se, joka jatkossakin pyörittää kaivostoimintaa, Mika Lintilä sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Me emme missään olosuhteessa voida lähteä käymään läpi jokaista Trafiguran tytäryhtiötä, se on ihan selvä asia. Toisaalta tämä on kansainvälisesti aivan tavallinen tilanne.

Lintilän mukaan suurilla kansainvälisillä yrityksillä on usein laaja joukko tytäryhtiöitä ja ne maksavat maailmanlaajuisesti veroa voitoistaan noin kymmenen prosenttia. Lintilä sanoo Trafiguran veroasteen olevan samalla tasolla.

– Puhutaan kansainvälisesti aivan keskivertotoiminnasta, Lintilä sanoo.

– Jos tytäryhtiötä käytetään verotuksen kiertämiseen, en pidä siitä.