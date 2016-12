HS-gallup: Keskusta ja SDP tasatuloksella kärjessä, kokoomus kolmantena

SDP ja keskusta jakavat ykköstilan tasatuloksella 20,8 prosenttia, selviää Helsingin Sanomien mielipidekyselystä.

Keskustan kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä marraskuun gallupiin nähden. SDP:n kannatus puolestaan nousi 0,4 prosenttiyksikköä.

Kokoomus on kolmantena 18,4 (-0,2) prosentin kannatuksella. Vihreät on neljäntenä 11,2 prosentilla, perussuomalaisten kannatus on 9,9 prosenttia ja vasemmistoliiton kannatus 8,2 prosenttia.

TNS Gallup Oy kysyi puolueiden eduskuntavaalikannatusta 14. marraskuuta ja 8. joulukuuta välisenä aikana. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 2254 henkilöä.

Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan suurimpien puolueiden kohdalla.