Sanni Grahn-Laasonen SK:lle: Olympiastadion-hankkeelta edellytetään jatkossa tiukempaa valvontaa

Kevättalvella 2016 alkaneen uudistusurakan on määrä valmistua vuonna 2019.

Urheiluasioista vastaavan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) mukaan Olympiastadionin peruskorjauksen kustannusarvion pettäminen on käsittämätöntä.

Eduskunta päättää ensimmäisessä lisätalousarviossa lisärahoituksen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen määrä on 26 miljoonaa euroa.

– Käsittämätöntä, että hankkeen kustannusarvio on pettänyt näin vakavasti. Se on myös kestämätöntä, sillä kyse on yhteisistä rahoista, Grahn-Laasonen sanoo Lännen Medialle.

Haastattelun on julkaissut muun muassa Satakunnan Kansa.

Grahn-Laasonen on tyytymätön tapaan, jolla hanketta on alusta alkaen viety eteenpäin.

– Jatkossa stadion-hankkeelta edellytetään tiukempaa ohjausta ja valvontaa, hän sanoo.