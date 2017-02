EK:n Jyri Häkämies SK:lle: Hallituksen uskottavuus on pelissä, jos talouspolitiikan linja karkaa

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mielestä perhevapaita tulisi uudistaa kiireellisesti. Hän pitää perhevapaauudistusta tärkeänä tasa-arvokysymyksenä.

Häkäniemi kertoo asiasta Lännen Median haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Satakunnan Kansa.

– On huomattu, että ilman muutoksia päivähoitomaksuihin ja perhevapaisiin työllisyystavoitteen saavuttaminen on jopa mahdotonta. Nykyinen järjestelmämme on varmasti keskeinen syy siihenkin, miksi naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei työelämässä ole edennyt yhtä pitkälle kuin Ruotsissa, Häkämies sanoo.

Häkäniemen mukaan Suomessa voidaan välttyä lisäsäästöiltä vain työllisyysastetta nostamalla.

– Hallituksen uskottavuus on pelissä, jos talouspolitiikan linja karkaa, hän sanoo haastattelussa.